Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana

Luis Batalla Romero, empresario castellonense y figura destacada del sector de la construcción y la obra civil en la Comunitat Valenciana en la segunda mitad del siglo XX y en los últimos 50 años, ha fallecido esta madrugada tras una larga enfermedad a los 92 años.

Batalla, patriarca de la familia Batalla y alma creadora del grupo empresarial que nació bajo la marca Batalla Construcciones y que derivó en lo que hoy se conoce como Simetría Grupo fue durante décadas un actor central en la transformación del tejido empresarial e industrial de Castellón. Su trayectoria profesional estuvo fuertemente vinculada a la ejecución de infraestructuras, edificación, medio ambiente, concesiones y servicios diversificados. La compañía que presidió fue una pieza importante en la adjudicación y desarrollo de obra pública y urbana en la provincia, particularmente durante las décadas de crecimiento económico en España.

Fundada formalmente como LUBASA en 1974, la compañía creció a partir de actividades centradas en obra civil y construcción para convertirse en un grupo diversificado que, con el tiempo, integró diferentes ramas de negocio como materiales, servicios, concesiones y automoción, articuladas más recientemente bajo el holding Obinesa Grupo Industrial.

Además, Batalla destacó por sus fuertes vínculos con la sociedad a través de su colaboración con la universidad y la Cámara de Comercio de Castellón y desarrolló una intensa actividad en obra social. Así como también fue un activo importante en el impulso a la industria y a la transformación económica de la provincia de Castellón.

Comunicado de Simetría Grupo

Simetría Grupo lamenta comunicar el fallecimiento de su fundador, D. Luis Batalla Romero, el pasado 11 de enero de 2026 tras una vida de trabajo dedicada a consolidar un proyecto empresarial de gran relevancia en la Comunidad Valenciana. Deja como legado un equipo en el que prevalecen los valores de cultura empresarial, sacrificio y esfuerzo, con una marcada vocación por el trabajo bien hecho.

Luis Batalla participó activamente en movimientos asociativos de la Comunidad Valenciana donde impulsó la proyección económica y social del territorio valenciano. Además, tomó un papel relevante con colaboraciones en universidades, fundaciones e instituciones sociales.

El actual grupo Simetría no se entiende sin los orígenes de éste en una pequeña constructora de Castellón, hace más de 85 años, y que se ha convertido en un grupo de referencia en la Comunidad Valenciana. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 4.000 personas que trabajan para que el legado de esa pequeña empresa siga vivo.

Toda su familia agradece las muestras de cariño y condolencias recibidas desde la noticia de su fallecimiento.