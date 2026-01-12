El Gobierno asigna cerca de 9 millones a seis proyectos de almacenamiento energético en Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asignado casi nueve millones de euros para el impulso de seis proyectos de inversión en almacenamiento energético en la provincia de Castellón dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2021-2027), tal y como recoge la resolución definitiva de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento cofinanciada con fondos FEDER.

En la provincia de Castellón son seis los proyectos seleccionados que percibirán en total 8,88 millones. Los proyectos beneficiarios se ubican en Burriana, Almassora, Soneja y Les Useres. Entre ellos, destacan los proyectos de almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable, existentes o nuevas: Bess Burriana I (1,97 millones de ayuda),¡; Bess Burriana II (1,97 millones de ayuda); SFH Espadán, en Soneja (539.827 euros de ayuda) e Hibridación planta FV Useres-Figuerasa-1 (1,28 millones de ayuda).

Además, también han resultado beneficiados dos proyectos dentro de la tipología de almacenamiento de energía independiente ‘stand alone’: Nuevo sistema de almacenamiento en la planta de Almassora (1,57 millones de euros de ayuda) y Proyecto Morpheus, en Almassora (1,55 millones de euros de ayuda).

A nivel nacional, el Ministerio ha asignado un total de 818,3 millones de euros del Fondo FEDER 2021-2027 para 126 proyectos en esta convocatoria que ha recibido 1.750 solicitudes.

El objetivo de esta convocatoria de ayudas es el desarrollo de proyectos innovadores de almacenamiento energético, de gran impacto en el sistema energético nacional, que permitan un avance más notable en el despliegue del almacenamiento energético.

Tiene la finalidad de contribuir al cumplimiento del objetivo político 2 del programa FEDER 2021-2027 y dentro de este al Objetivo Específico OE 2.3 “Desarrollo de sistemas, redes y equipos de almacenamiento de energía inteligentes al margen de la red transeuropea de energía (RTE-E)” del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

Antes del 31 de diciembre de 2029

Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones. El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029.

Esta línea de incentivos (PINALM) se financia con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO.

Mayor penetración de energías renovable

Este impulso al desarrollo del almacenamiento energético contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente. Con el refuerzo de esta tecnología se logrará también una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión de las mismas.

Asimismo, se espera que el incremento de este tipo de instalaciones y la mejora de la disponibilidad de las fuentes renovables redunden en menores costes de la energía. Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como por el Plan REPower EU.