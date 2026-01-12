¿Eres iraní en Castellón o castellonense en Irán? Queremos conocer tu opinión sobre la revolución contra el régimen islamista

Irán atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. Desde finales de diciembre de 2025, el país se ha visto sacudido por una oleada de protestas masivas que han ido mucho más allá de una reivindicación económica. Lo que comenzó como una reacción al desplome del rial y a una inflación asfixiante se ha transformado en un desafío directo al régimen teocrático que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas.

Las imágenes y los testimonios que logran salir del país —pese al férreo control informativo— hablan de manifestaciones en más de 70 ciudades, con consignas que ya no piden reformas, sino un cambio de sistema. “Muerte al dictador” se escucha en las calles de Teherán, Isfahán o Mashhad, en una contestación abierta al Líder Supremo, Ali Jamenei.

La respuesta del Estado ha sido contundente y violenta. Organizaciones de derechos humanos como HRANA cifran en más de 500 los fallecidos y en cerca de 11.000 los detenidos hasta mediados de enero de 2026. A ello se suma un apagón casi total de internet y de las comunicaciones móviles, una estrategia que busca tanto frenar la organización de las protestas como ocultar al mundo el alcance de la represión. El régimen, por su parte, califica a los manifestantes de “terroristas” y acusa a potencias extranjeras de fomentar el caos.

Desde Mediterráneo queremos dar voz a quienes viven esta crisis en primera persona. Buscamos iraníes que residan en Castellón, así como castellonenses que se encuentren en Irán o tengan vínculos directos con el país, para que nos ayuden a entender qué está pasando más allá de los titulares. Si eres iraní y resides en la provincia, o si conoces a alguien que tenga una historia que contar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en rfabian@epmediterraneo.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.