Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas

Después de varias jornadas marcadas por el tiempo estable, el sol y las bajas temperaturas nocturnas, las lluvias volverán a la provincia de Castellón en los próximos días. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cambio de patrón atmosférico comenzará a notarse a partir del jueves, con la llegada de una circulación atlántica que pondrá fin a la racha de estabilidad.

El paso de un frente de oeste a este por la península provocará un aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones generalizadas, que podrían alcanzar la Comunitat Valenciana entre el viernes 17 y el sábado 18, aunque todavía con un grado de incertidumbre en cuanto a cantidades. En cualquier caso, no se espera que las lluvias sean especialmente intensas, pero sí bastante extendidas.

Probabilidad de lluvia entre el sábado y el domingo en la provincia de Castellón. / AEMET

Los mapas de probabilidad ya reflejan este escenario, con posibilidades de lluvia cercanas al 40-50% en gran parte de la provincia, especialmente en zonas del litoral y del interior norte. Municipios como Castelló de la Plana, Vinaròs, Benicàssim o Morella podrían registrar precipitaciones durante el fin de semana, coincidiendo con un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Este cambio de tiempo vendrá acompañado de una bajada significativa de las temperaturas. Tras varias noches de heladas en el interior —con mínimas que han llegado a bajar de los -4 ºC en puntos del Alt Palància y Els Ports—, el frío se intensificará aún más a partir del viernes. Se esperan heladas generalizadas durante el fin de semana, especialmente en zonas del interior y de montaña.

Temperatura mínima registrada las últimas horas (°C) El Toro: -4,6 °C

Ares del Maestrat: -3,4 °C

Vilafranca: -3,3 °C

Morella: -2,6 °C

Sorita: -2,3 °C

Forcall: -1,6 °C

Sant Mateu: -1,3 °C

Xodos: -1,1 °C

Además, no se descarta la aparición de nevadas en el interior de Castellón, con cotas que podrían situarse entre los 800 y los 1.000 metros, un escenario que afectaría principalmente a comarcas como l’Alt Maestrat o Els Ports si finalmente se confirman las previsiones.

El tiempo en Castellón