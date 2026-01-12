Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas

Entre el viernes y el fin de semana regresan las precipitaciones a la provincia, con bajada notable de temperaturas y posible nieve en el interior

La lluvia regresará con toda probabilidad a tierras castellonenses los próximos días.

La lluvia regresará con toda probabilidad a tierras castellonenses los próximos días. / KMY ROS

Rafael Fabián

Después de varias jornadas marcadas por el tiempo estable, el sol y las bajas temperaturas nocturnas, las lluvias volverán a la provincia de Castellón en los próximos días. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cambio de patrón atmosférico comenzará a notarse a partir del jueves, con la llegada de una circulación atlántica que pondrá fin a la racha de estabilidad.

El paso de un frente de oeste a este por la península provocará un aumento progresivo de la nubosidad y precipitaciones generalizadas, que podrían alcanzar la Comunitat Valenciana entre el viernes 17 y el sábado 18, aunque todavía con un grado de incertidumbre en cuanto a cantidades. En cualquier caso, no se espera que las lluvias sean especialmente intensas, pero sí bastante extendidas.

Probabilidad de lluvia entre el sábado y el domingo en la provincia de Castellón.

Probabilidad de lluvia entre el sábado y el domingo en la provincia de Castellón. / AEMET

Los mapas de probabilidad ya reflejan este escenario, con posibilidades de lluvia cercanas al 40-50% en gran parte de la provincia, especialmente en zonas del litoral y del interior norte. Municipios como Castelló de la Plana, Vinaròs, Benicàssim o Morella podrían registrar precipitaciones durante el fin de semana, coincidiendo con un aumento de la inestabilidad atmosférica.

5 municipios de Castellón ya superan los 1.000 l/m² anuales... Y las lluvias van a continuar

Este cambio de tiempo vendrá acompañado de una bajada significativa de las temperaturas. Tras varias noches de heladas en el interior —con mínimas que han llegado a bajar de los -4 ºC en puntos del Alt Palància y Els Ports—, el frío se intensificará aún más a partir del viernes. Se esperan heladas generalizadas durante el fin de semana, especialmente en zonas del interior y de montaña.

Temperatura mínima registrada las últimas horas (°C)

  • El Toro: -4,6 °C
  • Ares del Maestrat: -3,4 °C
  • Vilafranca: -3,3 °C
  • Morella: -2,6 °C
  • Sorita: -2,3 °C
  • Forcall: -1,6 °C
  • Sant Mateu: -1,3 °C
  • Xodos: -1,1 °C

Además, no se descarta la aparición de nevadas en el interior de Castellón, con cotas que podrían situarse entre los 800 y los 1.000 metros, un escenario que afectaría principalmente a comarcas como l’Alt Maestrat o Els Ports si finalmente se confirman las previsiones.

El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón

El tiempo en Castellón

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

