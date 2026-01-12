Mar Martí Juárez, nueva directora territorial de Cajamar en Castellón

Cajamar, entidad líder de la banca cooperativa, ha renovado su estructura en la provincia. Mar Martí Juárez ha sido nombrada nueva directora territorial en Castellón con el objetivo de aportar un liderazgo próximo y una gestión enfocada en el desarrollo del tejido empresarial y la satisfacción de los clientes.

Martí (Castellón, 1971) conoce en detalle las particularidades de la economía y la sociedad de Castellón, como indican desde Cajamar. Grado Superior en Contabilidad, Administración y Gestión Comercial, su carrera profesional ha estado vinculada a Cajamar desde 1993, donde comenzó como personal administrativo.

Compromiso con la cercanía

Entre 2003 y 2016 fue directora de oficina en dos sucursales de Castellón, hasta que a finales de dicho año ocupó la Dirección de Zona en Castellón Sur. En 2017 pasó a la Dirección Territorial de Valencia, donde fue directora de Zona de Valencia Norte hasta finales de 2022. En septiembre de 2022 asumió las funciones de directora de Negocio de la Dirección Territorial de Castellón.

La entidad recuerda además su compromiso con la cercanía y la excelencia en la atención y el apoyo a empresas y particulares castellonenses.