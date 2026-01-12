El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable

El calendario de 2026 se presenta especialmente favorable para Castellón, tanto desde el punto de vista laboral como comercial. El presente año combinará festivos recuperados, dos macropuentes destacados y once jornadas de apertura comercial. La provincia contará con los 14 días festivos que marca el Estatuto de los Trabajadores: nueve de carácter nacional, tres autonómicos y dos locales que fijará cada ayuntamiento. A ello se suma un calendario comercial diseñado para aprovechar los periodos de mayor actividad económica, con especial peso en Semana Santa, verano y la campaña de Navidad.

Una de las grandes novedades del calendario laboral de 2026 es la recuperación del 24 de junio como festivo autonómico no recuperable. Tras casi diez años —entre 2017 y 2025— en los que San Juan figuró como festivo recuperable, el año actual se disfrutará plenamente, sin necesidad de devolver horas ni alcanzar acuerdos posteriores entre empresas y trabajadores.

Hasta ahora, el 24 de junio tenía un carácter ambiguo. Aunque aparecía en el calendario laboral, su disfrute real dependía de cada centro de trabajo o convenio colectivo, lo que generó una aplicación desigual y la sensación de una “media fiesta”. En 2026, Sant Joan se equipara al resto de festivos autonómicos también en Castellón. Este cambio ha sido posible gracias a la configuración del calendario de 2026, que cuenta con solo ocho festivos nacionales, lo que ha permitido a la Generalitat incluir Sant Joan entre los festivos autonómicos ordinarios.

Dos macropuentes y varios fines de semana largos

El año dejará dos macropuentes especialmente destacados en Castellón. El primero llegará en Semana Santa, al enlazarse el Viernes Santo, 3 de abril, con el Lunes de Pascua, 6 de abril, generando cuatro días consecutivos de descanso. El segundo se producirá en octubre, con otro bloque de cuatro jornadas al coincidir el 9 d’Octubre en viernes y la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, en lunes.

Además, habrá otros fines de semana largos a lo largo del año, como el puente del 1 de mayo, que cae en viernes, y los festivos de diciembre, con el 8 y el 25 de diciembre permitiendo alargar los periodos de descanso. Un calendario pensado para facilitar la planificación de vacaciones, escapadas y actividad turística.

Estos son los 12 festivos comunes en Castellón antes de sumar los dos locales:

1 de enero, Año Nuevo

6 de enero, Reyes

19 de marzo, San José

3 de abril, Viernes Santo

6 de abril, Lunes de Pascua

1 de mayo, Fiesta del Trabajo

24 de junio, San Juan

15 de agosto, Asunción de la Virgen

9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana

12 de octubre, Fiesta Nacional de España

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Navidad

A estos se añadirán los dos festivos locales que establecerá cada municipio para completar los 14 días que marca la normativa.

Once domingos y festivos de apertura comercial

En paralelo al calendario laboral, el comercio de Castellón ya tiene fijadas las once jornadas de apertura autorizada para 2026, aprobadas por el Observatorio del Comercio Valenciano. Estas fechas se concentran en los momentos de mayor demanda, combinando campañas comerciales y picos de afluencia turística.

Gente de compras en el Centro Comercial Salera de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El calendario de aperturas comenzará fuerte en enero, con el 4 y el 11 de enero, coincidiendo con Reyes y las rebajas de invierno. En primavera, los comercios podrán abrir el 3 de abril (Viernes Santo) y el 5 de abril (Domingo de Pascua). El verano contará con el 5 de julio, por las rebajas, y el 15 de agosto, en plena temporada alta. El tramo final del año será el más intenso, con aperturas el 29 de noviembre y cuatro domingos consecutivos en diciembre (13, 20 y 27), enlazando las campañas de Navidad y Reyes.