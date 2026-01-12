Obituario: Manuel Nicolás Porcar, ejemplo de compromiso, generosidad, amor por el deporte y la naturaleza

Desde la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana lamentan profundamente comunicar el fallecimiento de Manuel Nicolás Porcar. Una persona profundamente vinculada al tejido social, deportivo y asociativo de la provincia de Castellón, cuya trayectoria vital estuvo marcada por el compromiso, la responsabilidad y una firme vocación de servicio.

Polifacético

De profesión mediador de seguros y gerente de una empresa azulejera, supo compaginar su actividad empresarial con una intensa dedicación al asociacionismo y al deporte. Fue motorista profesional, iniciando su andadura en el mundo del motociclismo en la misma etapa que Ángel Nieto, con quien coincidió en los inicios de una época histórica para este deporte en España. Amante de las motos, de la naturaleza, de la caza y de los toros, vivió siempre sus aficiones con pasión, carácter y autenticidad.

Fue también un gran aficionado al fútbol, seguidor fiel del Valencia Club de Fútbol y del Club Deportivo Castellón, equipos a los que apoyó durante toda su vida, entendiendo el deporte como un espacio de convivencia, emoción y sentimiento compartido.

Hijo de un coronel del Ejército en la década de 1930 y nieto de un embajador de España en Cuba, heredó un profundo sentido del deber, del honor y del compromiso con las instituciones y la sociedad.

Vinculado a la federación de caza

Su vinculación con la Federación de Caza comenzó en 1985, coincidiendo con el nacimiento de las federaciones provinciales. Desde entonces y hasta el año 2020 desarrolló una intensa labor federativa, que solo abandonó cuando la edad ya no le permitió seguir asumiendo responsabilidades. Destaca especialmente su generosidad personal, llegando a financiar con recursos propios los gastos de apertura de las oficinas de la Delegación de Caza de Castellón, reflejo de su implicación y entrega desinteresada.

Durante más de 25 años fue miembro de la dirección de MutuaSport, ejerciendo como delegado provincial en Castellón, desempeñando funciones clave en la administración y gestión, la promoción de las actividades de tiro deportivo y la atención permanente a los clubes.

Asimismo, fue presidente del Club de Cazadores “Figuerolense” de Figueroles durante más de 25 años, etapa en la que trabajó incansablemente por la defensa del mundo rural, la gestión responsable de la caza y la cohesión entre los socios, dejando una huella imborrable en la entidad y en el municipio.

Familia

En el ámbito personal, estaba casado con Teresa, era padre de Manolo Nicolás y abuelo de Ferran y Andreu, a quienes dedicó gran parte de su tiempo y afecto, siendo un referente y pilar fundamental de su familia.

Su fallecimiento deja una profunda huella en quienes le conocieron y compartieron con él responsabilidades, proyectos y aficiones. Su ejemplo de compromiso, generosidad y amor por el deporte, la naturaleza y las personas permanecerá en la memoria colectiva.

Este lunes se le ha podido despedir en el Tanatorio Blay de Almazora y, por la tarde, se celebraba la misa funeral en Figueroles. Desde la Federación trasladan nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. D.E.P.