PortCastelló recibe casi 2.000 visitas de escolares

La Autoridad Portuaria de Castellón ha cerrado el año 2025 con un destacado éxito en su programa Conoce tu puerto. Un total de 1.475 escolares de 34 centros escolares y universidades han participado en esta iniciativa que busca acercar la actividad portuaria a la comunidad educativa y fomentar el conocimiento sobre el papel trascendental del puerto como generador de empleo y riqueza.

A esta cifra se suman las visitas gratuitas guiadas al puerto de Castellón, organizadas el último domingo de cada mes, y que durante el pasado año han contado con la participación de 360 personas.

Programa educativo y divulgativo

El programa "Conoce tu puerto", diseñado para estudiantes de diversas edades, incluye visitas guiadas que permiten descubrir de cerca las instalaciones y las operaciones que se desarrollan en el puerto de Castellón. Esta experiencia se complementa con charlas informativas.

A esta iniciativa para acercar el puerto a la comunidad escolar hay que sumar las visitas gratuitas dirigidas al público general, que ofrecen una oportunidad única para conocer el puerto desde una perspectiva cercana y accesible.

Más de 1.800 participantes en 2025

Por lo tanto, más de 1.835 personas han disfrutado en 2025 de las actividades propuestas por la Autoridad Portuaria de Castellón en su esfuerzo por fortalecer la conexión entre el puerto y la ciudad.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado la importancia de esta iniciativa para "fomentar un mayor conocimiento y comprensión de la actividad portuaria", al tiempo que ha avanzado que desde la institución "en nuestra vocación por fortalecer el vínculo puerto-ciudad vamos a redoblar esfuerzos para seguir fomentando acciones que den a conocer el puerto no solo como plataforma logística, sino como punto de encuentro y convivencia de todos los castellonenses, en el que la ciudadanía sea protagonista". "Este programa forma parte de nuestro compromiso de transparencia y proximidad con la ciudadanía", ha aseverado.

Domingo 25 de enero: primera visita guiada

Las visitas guiadas al puerto se organizan los últimos domingos de cada mes. La primera de 2025 tendrá lugar el domingo 25 de enero. Se trata de un recorrido gratuito con autobús y guía, hasta completar aforo, con salida a las 11.00 horas desde Capitanía Marítima.

La visita tiene una duración aproximada de dos horas, con parada en los principales puntos de interés del puerto de Castellón.

Las personas interesadas deben reservar plaza a través del siguiente enlace del portal web de PortCastelló.