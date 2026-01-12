De Sant Joan al aeropuerto: los temas clave para Castellón a impulsar entre la Diputación y el Consell

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha mantenido este lunes una reunión con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez Climent, y, durante la misma, en la que le ha presentado el plan Futur Província, pero también han abordado diferentes asuntos clave para la provincia a impulsar entre ambas administraciones.

La presidenta de la Diputación, por un lado, ha trasladado al conseller de Presidencia la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas de la provincia de Castellón ya que, como ha expresado, “desde la institución provincial hemos detectado la necesidad de invertir en la mejora de las infraestructuras deportivas y con ello sumar bienestar y salud para los vecinos y vecinas de nuestra provincia”.

Por otro lado, en el encuentro se ha analizado la hoja de ruta marcada para seguir avanzando en la "legislatura del agua". En ese sentido, se ha hecho un repaso a las actuaciones llevadas a cabo para garantizar el suministro de agua potable en municipios como Canet lo Roig, la Jana, Traiguera, Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat. Barrachina ha destacado “el compromiso y la rapidez” con la que, tanto desde la Diputación de Castellón como desde la Generalitat, se está avanzando hacia una solución integral para el problema del agua en Castellón, y ha incidido en que “desde la institución provincial vamos a seguir trabajando y reivindicando las ayudas necesarias para que los vecinos y vecinas del conjunto de nuestro territorio tengan asegurado un bien tan vital como es el agua”.

El Palau Provincial ha acogido la reunión entre la Diputación y la Generalitat. / JAVIER VILAR

Finalizar la reforma o impulsar la ZAC

En cuanto a la reforma del santuario de Sant Joan de Penyagolosa, durante la reunión se ha analizado los trabajos que se están llevando a cabo con el fin de retornar el templo declarado Bien de Interés Cultural y monumento histórico artístico a su máxima esplendor, si bien también permitirán habilitar una hospedería con más de una decena de habitaciones que sumarán 46 plazas, así como un servicio de cafetería-restaurante que podrá albergar a un total de 70 personas.

Barrachina ha puesto en valor la riqueza patrimonial del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, y su importancia para dinamizar el turismo de interior y ha recordado que “desde la Diputación de Castellón y el Consell aunamos esfuerzo y reforzamos nuestro compromiso por poner solución a un empastre heredado del anterior gobierno del PSOE y Compromís que olvidó la conexión de luz, agua e internet en el proyecto de la reforma del santuario”.

Por último, la presidenta de la Diputación de Castellón y el conseller de Presidencia han abordado el desarrollo de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC) del aeropuerto, "un gran espacio de oportunidad para atraer inversiones y favorecer la empleabilidad".