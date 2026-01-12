Así son las señales de tráfico inteligentes de Castellón que aplauden ciclistas y conductores

Castellón se está convirtiendo en un referente del ciclismo y la seguridad vial gracias a la implantación de una red de señales inteligentes e informativas en sus puertos de montaña. Una iniciativa de la Diputación de Castellón que ha sido bien recibida tanto por ciclistas como por conductores, al mejorar la convivencia en carretera y reforzar la protección de quienes practican este deporte.

El proyecto, iniciado el pasado año, ha culminado con la instalación de 469 señales distribuidas en 40 puertos de montaña de la provincia, zonas especialmente frecuentadas por aficionados y profesionales de la bicicleta. Una actuación que posiciona a Castellón como uno de los grandes escenarios para la práctica del cicloturismo en España.

Señales inteligentes

Las nuevas señales incluyen paneles informativos y de advertencia, algunos de ellos equipados con sensores de movimiento. Estos dispositivos se activan automáticamente cuando detectan la presencia de ciclistas, alertando a los conductores mediante señales luminosas de tecnología LED.

En total, 59 de los paneles cuentan con sensores, que no solo advierten del paso de ciclistas, sino que también informan del número de bicicletas que circulan por el puerto, reforzando así la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Cada puerto de montaña dispone de señales de inicio y final de tramo, paneles de precaución, señales intermedias y avisos específicos de peligro por cruce o salida de ciclistas, creando un entorno más previsible y seguro para la circulación.

Consenso y apoyo en redes sociales

La iniciativa ha sido bien recibida por todas las partes, evidenciando que cuando se trata de mejorar la seguridad vial y proteger la vida de las personas, no hay diferencias políticas. Así lo demuestran las reacciones al vídeo publicado en redes por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Entre los apoyos destaca el del ciclista profesional Sebastián Mora, que agradeció públicamente la iniciativa a la presidenta provincial, así como el de Fred Laguía, creador del podcast La Obsesión Ciclista de Fred, una referencia entre los aficionados al ciclismo. A estos respaldos se suma el del eurodiputado y exconseller Vicent Marzà, que mostró su apoyo con un “me gusta” a la publicación, reforzando el amplio consenso en torno a las medidas destinadas a mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Conflicto en Alicante

La convivencia entre ciclistas y conductores genera tensiones en algunos municipios de la provincia de Alicante, especialmente en zonas de interior con carreteras estrechas y sinuosas.

Es el caso de localidades como Tàrbena, en la Marina Baixa, donde los vecinos han recogido más de 300 firmas para reclamar soluciones ante la masificación de ciclistas en la vía de acceso al pueblo. Los ayuntamientos afectados piden mayor vigilancia y medidas de seguridad, especialmente en tramos con escasa visibilidad y elevado tránsito, para garantizar una circulación segura para todos los usuarios de la carretera.

Multas y normas al adelantar a ciclistas

La señalización recuerda que al adelantar a un ciclista es obligatorio mantener una distancia mínima de 1,5 metros, una norma que se aplica en todo tipo de vías, también dentro de los municipios. El incumplimiento de esta distancia conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

Además, aunque exista línea continua, está permitido adelantar a ciclistas siempre que se respete la distancia de seguridad y no se ponga en peligro a ningún usuario de la vía. En cualquier caso, queda expresamente prohibido realizar adelantamientos que entorpezcan o pongan en riesgo a ciclistas que circulen en sentido contrario, una infracción considerada grave por su impacto directo en la seguridad vial.