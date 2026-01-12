Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón

El Corte Inglés de Castellón ha dado un paso más en su estrategia de expansión y diversificación del catálogo de moda con la incorporación de tres destacadas marcas que amplían la oferta para sus clientes.

Estas nuevas firmas se suman a la ya amplia selección de moda disponible en el centro comercial, aportando propuestas que abarcan desde un estilo urban chic hasta moda elegante y casual para diferentes públicos y ocasiones.

Las nuevas enseñas han desembarcado recientemente y están a punto para esta campaña de rebajas de invierno, dando un mayor número de opciones para los castellonenses. Una de ellas está dirigida al público femenino, en especial, al más joven. Otra tiene una amplia gama de opciones para trajes de ceremonia y gala masculinos; y otra es también destinada a hombres, con moda casual pero también con prendas elegantes.

Brownie: estilo fresco y urbano

Corner de Brownie, una marca apreciada por el público juvenil femenino. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Uno de los nuevos corners, en la planta joven, es el de la marca Brownie, conocida por su estilo desenfadado y juvenil, que aterriza en El Corte Inglés de Castellón con una propuesta moderna que combina comodidad y tendencia. Su selección de prendas versátiles están pensadas para un público joven y cosmopolita, con diseños que reflejan las últimas corrientes de la moda urbana.

Félix Ramiro: elegancia y sofisticación

Otra de las incorporaciones se ubica en la planta de hombre, y es la marca de Félix Ramiro (diseñador español) llega con una oferta centrada en moda masculina y femenina de carácter más formal y sofisticado. Conocida por su atención al detalle y confecciones cuidadas, ofrece trajes, camisas, vestidos y accesorios perfectos para eventos especiales, trabajo o celebraciones.

Boston: moda casual con personalidad

Finalmente, la marca Boston se estrena también en la planta joven, con un espacio de moda propio donde se muestra una colección que apuesta por el estilo casual sin renunciar a la personalidad. Sus prendas combinan funcionalidad y diseño, ideales para quienes buscan conjuntos cómodos para el día a día sin perder sofisticación. Con estas incorporaciones, El Corte Inglés de Castellón consolida su posicionamiento como uno de los principales destinos de moda en la provincia, con opciones adaptadas a diferentes estilos y necesidades.