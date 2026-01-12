Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caída mortalAeropuerto de CastellónPrincipales obras en 2026Muertes en carreteraEclipse total en Castellón
instagramlinkedin

Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón

Dos de ellas se encuentran en corners de la planta joven; y la otra, se estrena en la de hombre

Suman presencia a la oferta de los grandes almacenes comerciales, como un atractivo más en la campaña de rebajas

Clientes mirando artículos en las rebajas de invierno de El Corte Inglés, el pasado fin de semana.

Clientes mirando artículos en las rebajas de invierno de El Corte Inglés, el pasado fin de semana. / Manolo Nebot

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El Corte Inglés de Castellón ha dado un paso más en su estrategia de expansión y diversificación del catálogo de moda con la incorporación de tres destacadas marcas que amplían la oferta para sus clientes.

Estas nuevas firmas se suman a la ya amplia selección de moda disponible en el centro comercial, aportando propuestas que abarcan desde un estilo urban chic hasta moda elegante y casual para diferentes públicos y ocasiones.

Las nuevas enseñas han desembarcado recientemente y están a punto para esta campaña de rebajas de invierno, dando un mayor número de opciones para los castellonenses. Una de ellas está dirigida al público femenino, en especial, al más joven. Otra tiene una amplia gama de opciones para trajes de ceremonia y gala masculinos; y otra es también destinada a hombres, con moda casual pero también con prendas elegantes.

Brownie: estilo fresco y urbano

Corner de Brownie, una marca apreciada por el público juvenil femenino.

Corner de Brownie, una marca apreciada por el público juvenil femenino. / MANOLO NEBOT_ROCHERA

Uno de los nuevos corners, en la planta joven, es el de la marca Brownie, conocida por su estilo desenfadado y juvenil, que aterriza en El Corte Inglés de Castellón con una propuesta moderna que combina comodidad y tendencia. Su selección de prendas versátiles están pensadas para un público joven y cosmopolita, con diseños que reflejan las últimas corrientes de la moda urbana.

Félix Ramiro: elegancia y sofisticación

Otra de las incorporaciones se ubica en la planta de hombre, y es la marca de Félix Ramiro (diseñador español) llega con una oferta centrada en moda masculina y femenina de carácter más formal y sofisticado. Conocida por su atención al detalle y confecciones cuidadas, ofrece trajes, camisas, vestidos y accesorios perfectos para eventos especiales, trabajo o celebraciones.

Noticias relacionadas y más

Boston: moda casual con personalidad

Finalmente, la marca Boston se estrena también en la planta joven, con un espacio de moda propio donde se muestra una colección que apuesta por el estilo casual sin renunciar a la personalidad. Sus prendas combinan funcionalidad y diseño, ideales para quienes buscan conjuntos cómodos para el día a día sin perder sofisticación. Con estas incorporaciones, El Corte Inglés de Castellón consolida su posicionamiento como uno de los principales destinos de moda en la provincia, con opciones adaptadas a diferentes estilos y necesidades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
  2. Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
  3. El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
  4. Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: 'Sabía que iba a nevar
  5. Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
  6. Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
  7. Javier Puello, el lotero que ha repartido el primer premio de El Niño en Castelló: 'Ya tocaba, después de la decepción del Gordo de Navidad
  8. Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica

Acuerdo Mercosur: Latinoamérica es una oportunidad para la maquinaria cerámica de Castellón

Acuerdo Mercosur: Latinoamérica es una oportunidad para la maquinaria cerámica de Castellón

Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón

Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón

Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos

Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos

El primer fin de semana de rebajas llena comercios a medio gas y un 90% prevé comprar algo

El primer fin de semana de rebajas llena comercios a medio gas y un 90% prevé comprar algo

El eurodiputado castellonense Vicent Marzà, sobre Mercosur: "La aprobación del acuerdo es antidemocrática"

Las muertes en carretera suben un 33% respecto al año previo al covid en Castellón

Las muertes en carretera suben un 33% respecto al año previo al covid en Castellón

Vivienda reajusta el alquiler social en Castellón a más de 400 familias morosas

Vivienda reajusta el alquiler social en Castellón a más de 400 familias morosas

Operación Woodford, la hazaña ‘desconocida’ en Castellón que ha impresionado a Pérez-Reverte: “Magnífico documental”

Operación Woodford, la hazaña ‘desconocida’ en Castellón que ha impresionado a Pérez-Reverte: “Magnífico documental”
Tracking Pixel Contents