El auge del alquiler de trasteros en Castellón: “Cada vez hay más demanda. Se busca ganar espacio en casa”

Como un bar, una peluquería o un bazar, los locales dedicados al alquiler de trasteros se ubican ya en los bajos de ciudades de Castellón como la capital de la Plana ofreciendo un servicio más a los vecinos de la zona.

«Empezamos en mayo del año pasado. Veíamos posibilidades, ya que existía demanda y no había otros trasteros en alquiler en la zona», explica Yara Pomar, gerente de Trastea, ubicado en la calle Maestro Ripollés de Castelló.

Expasión ante el tirón

Un modelo que, como se está demostrando, cuenta con gran tirón en barrios residenciales. De hecho, poco menos de un año después de activar el negocio, constatan ya la «buena acogida». «Cada vez tenemos más demanda. Mucha gente desconocía esta opción y conforme la van descubriendo tenemos una respuesta muy positiva», indica Pomar, quien añade que ya se están expandiendo por otros puntos de la Comunitat Valenciana ante el tirón de esta actividad.

«La gente busca tener más espacio en casa. Suelen venir personas que tienen casas muy pequeñas o con demasiados objetivos y que quieren notar un desahogo almacenando aquí maletas, bicicletas u otros objetos de gran tamaño», concreta la gerente de Trastea. Matiza, eso sí, que la demanda no se limita a los particulares. «También alquilan los trasteros empresas que necesitan almacenar maquinaria o dejar algún bien relacionado con su actividad», detalla.

Acceso 24 horas

¿Y cómo funcionan estos espacios? «Hay de distintos tipos y tamaños para adaptarnos a las necesidades de cada uno», responde Pomar, quien indica que a la práctica funciona de forma similar a un arrendamiento convencional, aunque existan distintos trasteros en el mismo local, y el precio varía en base a las dimensiones del espacio seleccionado. «La gente puede acceder las 24 horas a su trastero y el espacio está dotado con medidas de seguridad, como cámaras de videovigilancia», afirma la gerente.