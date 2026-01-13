El ‘boom’ inmobiliario apunta ya a los trasteros: ¿Cuánto cuestan en Castellón?

El boom inmobiliario, lejos de limitarse a las viviendas, va mucho más allá y alcanza ya incluso a propiedades que a priori podrían resultar menos atractivas. Es el caso de los trasteros, que se están convirtiendo cada vez en un bien más preciado en la provincia de Castellón.

El tirón en la demanda que experimentan estos espacios se traduce en una proliferación cada vez más rápida de los negocios que se dedican a alquilar trasteros, surgidos muchas veces en bajos reconvertidos e incluso naves industriales a las afueras de las ciudades. Algunas empresas centradas en esta actividad han pasado de contar con un negocio hace apenas un año a disponer de más de tres establecimientos o incluso expandirse por otros puntos del territorio, lo que da buena cuenta del tirón que existe en la actualidad.

Fin del letargo

El elevado interés por los trasteros va más allá y provoca que la compraventa de estos espacios, que hasta ahora era mucho más residual, despierte del letargo. «Se ha activado mucho el mercado de los trasteros», admite el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu, quien ejemplifica que «en los últimos años muchos locales y plantas bajas se han convertido en trasteros».

En cifras, el Colegio de Registradores refleja cómo van creciendo las operaciones de compraventa de trasteros en suelo castellonense. Hasta el tercer trimestre del 2025, últimos datos disponibles, se acumulan 3.426 adquisiciones de estos bienes inmuebles, que resultan un 68% más que las 2.032 contabilizadas en el mismo periodo de cinco años atrás.

Incluso garajes cerrados

La demanda alcanza, según explica el representante de las inmobiliarias, «incluso a las plazas de garaje cerradas, que dan algo de margen para almacenar objetos que no caben en casa».

La falta de espacio, con inmuebles cada vez más reducidos y en un momento en el que proliferan los arrendamientos por habitaciones, constituye uno de los principales motivos que llevan a los castellonenses a buscar almacenaje adicional en un trastero.

Aún asumibles

A pesar de este interés creciente, este no repercute por ahora de una forma destacable en los precios, que aún son asumibles para los castellonenses. «Los precios todavía se encuentran contenidos», sostiene Nomdedéu. Y así se refleja en las estadísticas. El mismo estudio de los Registradores sitúa el precio de compra por metro cuadrado de un trastero en la provincia en los 787,11 euros de media. Cada adquisición ronda, de media, los 3.804 euros, sin repuntes notables a lo largo de los últimos años.

En el caso del alquiler, fuentes del sector apuntan a este diario que, sin embargo, los precios oscilan entre 20 y 25 euros por metro cuadrado. El importe más habitual de la cuota se sitúa, por lo tanto, entre los 40 y los 75 euros para almacenes de dos a tres metros cuadrados, el tamaño estándar.

Con más de 10 años de experiencia y más de 360 trasteros en cartera, Tu Desván es la empresa pionera en la provincia en el alquiler de estos espacios. Su gerente, Sergio Pardo, apunta que el mayor potencial de esta actividad es que «da valor a locales vacíos o que es difícil destinarlos a otros usos». Admite que «cada vez hay más competencia», aunque «de momento hay sitio para todos» y aún no se llega a que los trasteros «vuelen». En su caso, han activado recientemente dos promociones para la venta con prestaciones similiares a las de los alquileres.

La situación contrasta, por lo tanto, con la de ciudades como València, donde ya se paga más por un trastero que por una plaza de aparcamiento.