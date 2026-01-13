Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más

El frío ha vuelto a dejar su huella en la provincia de Castellón. Hasta 22 municipios han registrado temperaturas mínimas bajo cero este martes, según los datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en una jornada marcada por las heladas nocturnas y un ambiente plenamente invernal en el interior.

La temperatura más baja se ha registrado en Ares del Maestrat, donde el mercurio ha descendido hasta los -4 grados, seguida de Vilafranca (-3,2º) y El Toro (-3,1º). También han destacado valores muy bajos en Forcall (-2,4º), Morella y Sant Mateu (-2,3º) o Sorita (-2,2º), confirmando que el frío ha sido especialmente intenso en las comarcas del interior norte.

Sin embargo, el episodio ha llamado la atención también en zonas próximas a la costa. Benicàssim ha registrado -0,2 grados, concretamente en la estación situada en el Camí la Ratlla, un valor poco habitual en un municipio litoral. Junto a él, localidades como Benassal, Jérica, Benlloc, la Pobla Tornesa o la Vall d’Alba también han amanecido con temperaturas negativas o muy cercanas a los cero grados.

Temperatura mínima este martes en Castellón Ares del Maestrat: -4,0

Vilafranca: -3,2

El Toro: -3,1

Forcall: -2,4

Morella: -2,3

Sant Mateu: -2,3

Sorita: -2,2

Villanueva de Viver: -1,9

Artana: -1,8

Xodos: -1,4

la Pobla de Benifassà: -1,3

Atzeneta del Maestrat: -0,9

la Torre d’en Besora: -0,9

Vilafamés: -0,9

la Todolella: -0,8

Villahermosa del Río: -0,4

Benassal: -0,2

Benicàssim: -0,2

Jérica: -0,2

Benlloc: -0,1

la Pobla Tornesa: -0,1

la Vall d’Alba: -0,1

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes el cielo se mantendrá poco nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en los extremos del litoral. Las temperaturas apenas experimentarán cambios significativos y el viento será flojo, con predominio de la componente oeste en el interior y del sur en el resto de la provincia. En la capital, Castelló, las temperaturas extremas de las últimas 24 horas han oscilado entre 6,1 y 15,5 grados.

Lo que nos espera

Lejos de remitir, el frío no dará tregua en los próximos días. La previsión de Aemet para el domingo muestra que las temperaturas no irán en aumento, sino todo lo contrario, especialmente en el interior, donde las mínimas volverán a situarse bajo cero y las máximas apenas alcanzarán entre 4 y 6 grados en zonas de montaña. En la costa, aunque los valores serán más suaves, tampoco se espera una recuperación térmica destacable.

Temperaturas previstas para este domingo en la provincia de Castellón. / AEMET

Antes, el viernes podrían llegar las primeras lluvias, con probabilidad de chubascos en el interior de la mitad norte de la provincia y sin descartar que, de forma aislada, alcancen puntos del litoral. La cota de nieve se situaría entre los 1.200 y 1.400 metros, y ese día ya se notaría un nuevo descenso de las temperaturas en el interior.

El sábado se perfila como el día más frío del episodio, con una bajada brusca de los termómetros. Las máximas podrían quedarse en torno a los 6 grados en el interior, mientras que en el litoral valenciano apenas superarían los 11 grados, en una jornada en la que también se esperan lluvias en algunos puntos costeros.

El tiempo en Castellón