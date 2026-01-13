El expresidente de la Diputación de Castellón, José Martí, se adhiere a los críticos con Sánchez en el PSOE

El exministro socialista Jordi Sevilla ha lanzado esta semana el manifiesto Socialdemocracia 21, con el que pretende abrir un debate interno en el PSOE y lograr "un cambio de rumbo" en el partido respecto a la actual dirección de Pedro Sánchez.

Una corriente crítica dentro del Partido Socialista que se muestra partidaria impulsar un amplio debate en la formación y forzar un cambio en la "política de alianzas". El manifiesto critica la política de Sánchez en este sentido y apunta que el Ejecutivo se somete a "una dictadura de las minorías".

Pactos con el PP

Sevilla también defiende la necesidad de alcanzar pactos con el PP de Alberto Núñez Feijóo y apela a un PSOE "abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado".

El expresidente de la Diputación de Castellón durante la anterior legislatura, José Martí, ha mostrado su respaldo a este manifiesto, a través de un vídeo publicado en redes sociales que ha compartido en sus perfiles el propio Jordi Sevilla.

"Que se oigan más voces"

Alcalde casi 20 años de Suera, Martí ha sido secretario general comarcal y vicesecretario o presidente en distintas ejecutivas provinciales del PSPV-PSOE. "Es importante apoyar el manifiesto de Socialdemocracia 21, porque es esencial que en el partido se oigan más voces y se suscite el debate desde el respeto y la tolerancia", ha argumentado el expresidente de la Diputación.

Martí, ha añadido, que considera "fundamental" que tanto desde el PSOE como "otras voces del PP si lo consideran" avancen para "salir de este bucle cerado de polarización, insulto, descalificación y el constante 'tú también'".

"La transición tuvo lugar y ya no hay dos España. Como dice el manifiesto, nunca ha hecho más falta la socialdemocracia", concluye Martí.