La empresa castellonense Valfortec construirá13 parques solares este año en España

La expansión internacional de grupo Valfortec no cesa y todo apunta a que 2026 será otro promotedor año, ya que entre sus más inmediatos planes figura el desarrollo de diferentes proyectos fotovoltaicos en países como Chile, Japón o Italia. Precisamente, en este último mercado es donde se concentrará la mayor actividad, puesto que está previsto, a corto plazo, que se construyan hasta 7 parques fotovoltaicos en las regiones de Los Abruzos (centro del país) y Lombardía (norte).

Pero, pese a este dinamismo en el apartado internacional, la compañía castellonense también tiene planificado un prometedor plan de desarrollo empresarial en el mercado doméstico, España. Esto le llevará a construir hasta un total de 13 parques fotovoltaicos localizados, en su mayoría, entre el arco mediterráneo y las Islas Baleares. A día de hoy, España sigue siendo el mercado más importante de Valfortec, ya que es allí donde se concentra más del 60% de todo su portfolio, siendo la Comunitat Valenciana la zona geográfica con más peso.

Concretamente, los nuevos parques fotovoltaicos se ubican en las provincias de Castellón (Atzeneta del Maestrat, Serra d’en Galceran y Benlloc); Valencia (Montserrat); Islas Baleares, Ciudad Real y Sevilla.

Algunos de los proyectos citados anteriormente ya se encuentran finalizados, como por ejemplo Punta Vela (Benlloc, Castellón). El resto de plantas se irán construyendo durante el presente ejercicio 2026 y parte del siguiente. Así pues, durante la segunda mitad del año 2027 está previsto que todas las plantas estén ejecutadas y conectadas a la red.

Sin duda, por su gran envergadura, se trata de una de las mayores operaciones del sector fotovoltaico de los últimos tiempos, tanto en la propia Comunitat Valenciana como a nivel nacional. A día de hoy, gracias a su amplia cartera de proyectos internacional (España, Chile, Japón, Italia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos), su dilatada experiencia en el sector de las renovables y su fiabilidad en cada uno de los mercados en los que opera, Valfortec se ha convertido en un destacado actor del sector y se erige como la firma más importante de la Comunitat Valenciana.

Además, también conviene destacar el firme compromiso de la compañía con el territorio en el que se fundó, la provincia de Castellón, ya que siempre prioriza el desarrollo de proyectos en la zona con el objetivo de fomentar la generación de empleo, acelerar la transición energética y contribuir a la descarbonización del territorio. Dado el estrecho vínculo con la provincia de Castellón, casi con total seguridad, estas no serán las últimas plantas en a provincia.

El otro foco importante está puesto en la Isla de Mallorca, una zona en la que Valfortec ha desarrollado ya una importante actividad con las plantas de Camp d’en Bover (Santanyí, 3,7 MW) y Es Rafalot (Bunyola, 39,9 MW), que es la instalación fotovoltaica más grande de la isla. Además, Valfortec también cuenta desde hace unos años con una oficina corporativa en la ciudad de Palma, concretamete en la céntrica vía Pasaje Galerías Jaime. Esto le permitirá poder coordinar todo el desarrollo planificado en la isla con la máxima eficiencia y celeridad.

24 nuevos proyectos

Tanto las nuevas plantas proyectadas en España, como todas las del país transalpino, que han supuesto la apertura de un nuevo mercado internacional, se engloban dentro de un amplio paquete de más de 24 proyectos de un nuevo vehículo de inversión.

La presentación oficial de este nuevo instrumento financiero tuvo lugar a finales del pasado año en el marco de la Feria EGEC 2025 Energy Global Event & Congress (Feria Valencia) y contó con la presencia de Carlos Báñez, director de mercado de capitales de Link Securities, partner financiero para esta operación y el propio Fidel Roig, director general de Valfortec. Ambos se encargaron de explicar todos los detalles del último movimiento estratégico de la firma originaria de la Serra d’en Galceran (Castellón).

El vehículo de inversión supondrá la conexión a la red de 70 MW de potencia, así como una importante inversión de más de 50 millones de euros.