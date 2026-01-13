Un instagramer busca a una pareja de Castellón que conoció en Laponia para «saber si cumplieron su sueño»

¿A quién no le ha pasado que estando de viaje en un país extranjero ha escuchado a alguien hablar en español y se ha entablado una conversación espontánea, solo para celebrar la coincidencia? Pues algo así fue lo que le sucedió a un instagramer madrileño, Javi Ribas, que ahora ha hecho un llamamiento a través de la plataforma para buscar a una pareja de Castellón que conoció en Laponia.

Cuenta Javi, que en el mes de agosto viajó a Finlandia con su amiga Marta. «Debió ser el 18 de agosto, más o menos. Estábamos en Laponia comiendo en una zona de picnic, cuando aparecieron Paco y Fina», los otros protagonistas de esta historia.

El instagramer recuerda que él «llevaba una cámara gigante» y viajaban en una furgoneta. Se detuvieron en la misma zona de picnic y «se pusieron a hablar en español. Como suele pasar, entablamos conversación, por eso de encontrarte tan lejos con alguien de tu país».

En esa conversación, Javi y Marta pudieron saber que Paco y Fina, ambos jubilados, habían iniciado su viaje en junio «desde Castellón», con la intención de prolongarlo al menos hasta el mes de octubre, con un solo objetivo: «Cumplir su sueño de ver auroras boreales», asegura Javi.

Al joven madrileño le emocionó su historia. «Nos contaron que lo habían dejado todo, que nadie les esperaba y que sus hijos les apoyaban en esta aventura». Ellos mismos, según concreta, «se habían camperizado la furgoneta para aclimatarla y soportar el frío del norte», otro de los aspectos que le llamó la atención de su relato.

Antes de despedirse, «les pedí que me enviaran una postal si cumplían su sueño». Les dio su dirección en Madrid. «No intercambiamos números de teléfono para que todo fuera analógico, por esa emoción de recibir una postal en casa», explica.

A su regreso a casa, durante semanas, Javi estuvo pendiente de su buzón. «Me propuse esperar hasta diciembre, porque podía ser que su viaje se alargara, pero al llegar enero, he decidido hacer una publicación en Instagram para encontrarlos», detalla.

Ribas confía en que las redes sociales obren su magia. Sabe que su objetivo es poco trascendente, pero quiere poner en valor el aspecto humano de este tipo de experiencias y reivindicar la importancia, desde un punto de vista emocional, de esas circunstancias casuales que a veces conectan a las personas hasta el punto de querer saber cómo les ha ido en la vida, pese a no conocerse, y compartir la felicidad de las cosas buenas.

Si Paco y Fina o algún familiar o conocido ve esta publicación, Javi quiere saber si han hecho realidad su sueño y recordarles que, de ser a sí, le deben una postal.