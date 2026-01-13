El milagro de los autónomos: Castellón gana 844 autoempleados en un año pese a la burocracia y las trabas fiscales

Cualquiera que tenga cerca a un autónomo le habrá escuchado mil veces quejarse de lo mal que está el colectivo. Horas y horas de trabajo, una buurocracia que nunca se acaba, costes cada vez más altos y una presión fiscal que es como tener una soga en el cuello. Y para colmo, cuando llega la hora del retiro perciben una pensión de pobre y en Castellón su paga media es casi 600 euros más baja que la de un asalariado. Pero lo más llamativo es que a pesar de toda esta retahíla de contratiempos, el autoempleo no deja de crecer. El 2025 marcó otro año de récord y el Reta (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) sumó en la provincia 844 profesionales.

Castellón cerró el 2025 con 43.346 trabajadores por cuenta propia, una cifra que además de suponer otro máximo histórico evidencia el buen momento por el que atraviesa el emprendedurismo. Cada mes la provincia gana 70 autónomos y si se analizan las cifras de los últimos tres años, el resultado es más que evidente: 1.989 autoempleados más desde 2022.

Evolución de los autónomos en Castellón Gráfico que muestra la evolución de los autónomos en Castellón.

Las cifras de la Seguridad Social reflejan a las claras el boom del autoempleo en Castellón y, sin embargo, el colectivo insiste un día sí y otro también en que es el gran olvidado, que si no trabaja no cobra, y que no tiene vacaciones. ¿Dónde está la explicación? ¿Exageran los autónomos?

Eduardo Abad, autoempleado desde hace más de 30 años y presidente de Upta, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, lo tiene bastante claro. «Ese mantra de que los autónomos están dejados de la mano de Dios depende del sector. La realidad es que en 2025 la facturación del colectivo en la Comunitat Valenciana aumentó un 15% y hay actividades que están agotadas, como el pequeño comercio, pero hay otras que están bien», explica.

Los datos le dan la razón. Pese que 2025 acabó en Castellón con casi 850 autónomos más que en 2024, hay algunas actividades que continúan perdiendo emprendedores. El comercio, por ejemplo, destruyó 104 empleos por cuenta propia en el último año, mientras que con la agricultura pasó algo muy similar: 100 autoempleados menos. En cambio, la construcción (+272), las actividades profesionales científicas y técnicas (+175) o la hostelería (+67) suman profesionales, una lista que se completa con el transporte , las inmobiliarias o las actividades sanitarias.

Cada vez hay más autoempleados, pero el colectivo insiste en que los problemas siguen siendo los de siempre. «Burocracia, presión fiscal, falta de márgenes son cuestiones sin resolver», apunta Albert Barrajón, uno de los portavoces en Castellón de la plataforma Por la dignidad de los autónomos, que en noviembre se manifestó en València y otras ciudades para denunciar la precariedad del colectivo.

El empuje de los inmigrantes

Una parte importante de los buenos datos del autoempleo en Castellón hay que achacarla a los inmigrantes. De hecho, en el último año la provincia ha ganado 806 autoempleados extranjeros. «La mayoría son extracomunitarios y, ademas, emprenden en aquellos sectores donde nosotros no queremos estar», describe Abad.

Pero aunque la tendencia al alza es clara, hay datos que continúan siendo preocupantes: el 83% de negocios no supera los 3 años y un 20% del colectivo declara rendimientos del trabajo por debajo de los 700 euros al mes. «Esto es una barbaridad y hay que reconducirlo», sentencia Abad.