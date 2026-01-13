Muere Enrique de Pablo, referente de la marca turística de Castellón

El castellonense Enrique de Pablo ha fallecido este martes a los 82 años, lo que deja en luto a la provincia y más especialmente a su sector turístico. De Pablo fue uno de los impulsores principales de Castellón como referente turístico en España.

"Con mucha tristeza os comunicamos el fallecimiento de nuestro padre Enrique de Pablo Gali", ha confirmado su familia en un comunicado.

Figura clave del turismo castellonense

Nacido en Almassora en 1943, De Pablo fue durante más de 20 años gerente del Patronato de Turismo de Castellón, además de haber sido propietario del Hotel del Golf, y un genuino creyente en las posibilidades turísticas que tenía Castellón.

Trabajó siempre por ello junto al sector turístico nacional y también internacional para expandir la presencia castellonense en la oferta de turismo. Durante su etapa al frente del Patronato castellonense (el segundo que se creó en España después del de Tenerife), el sector turístico castellonense creció ostensiblemente.

Formado en la didáctica de Escolapios y en las largas horas de esfuerzo y sacrificio del familiar hotel El Cid, De Pablo era Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.

Velatorio y misa

El velatorio tendrá lugar este miércoles de 10:00h a 14:30 horas en el Tanatorio Almazora – Blay, situado en la Plaza Todos Los Santos de Almazora (en frente del cementerio).

Así mismo, la Santa Misa funeral se celebrará a las 17:00 horas en la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de Almassora.

"Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño recibidas en estos momentos tan difíciles", ha expresado la familia.