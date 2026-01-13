Nueva huelga médica en Castellón en pleno colapso por la gripe

Los médicos de Castellón, Valencia y Alicante han sido convocados a una huelga los días 14 y 15 de enero para reclamar un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común, así como mejoras laborales y retributivas.

La huelga ha sido convocada por Apemyf -que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales- para este miércoles y jueves en Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunitat Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Atención Primaria de todo el país. Desde el Sindicado Médico CESM se han desvinculado de la convocatoria de huelga.

Esta nueva convocatoria coincide con una situación sanitaria con alta presión asistencial debido a la ola de gripe y el final de las vacaciones navideñas. En concreto, según ha informado el sindicato UGT, el Hospital General de Castellón "está al 100%, con el preingreso abierto y las urgencias con mucha presión".

Asimismo, desde CSIF aseguran que en el Hospital de la Plana las Urgencias están totalmente colapsadas y la Junta de Personal, en la que están representados todos los sindicatos, ha presentado un escrito a la gerencia para solicitar que se adopten medidas urgentes y eficaces para reforzar la dotación del personal del servicio de Urgencias con el fin de garantizar una atención adecuada a la población y unas condiciones laborales dignas a los profesionales de este centro.

Esperas de nueve días

Mientras los centros de salud están soportando esperas de 9 días para Medicina Familiar, como sucede en el centro de salud de Rafalafena o Palleter de Castellón (22 de enero), mientras que en Peñíscola o Columbretes de Castelló la demora es de una semana.

Reivindicación por las 35 horas

Por otro lado representantes sindicales de SATSE, CCOO, UGT, CSIF, INTERSINDICAL SALUT-IV y SIMAP se concentraron este martes a las puertas de la Conselleria de Sanitat para pedir que se cumplan las 35 horas semanales. Los sindicatos acusan al conseller de frenar cualquier posibilidad de diálogo real y de incumplir el compromiso adquirido en 2023 para implantar la jornada semanal de 35 horas y otras mejoras esenciales para el personal que la Conselleria mantiene bloqueadas. Así, a ritmo de batucada y tras una pancarta unitaria '+Plantillas. OPES +Ágiles. Cumplir pactos. 35 horas ya' se han concentrado frente a la Conselleria de Sanidad y han advertido de que si no se reconduce la situación intensificarán las movilizaciones y no descartan una huelga contra "el deterioro de la sanidad pública, el desvío de pacientes y dinero a la privada, el desmantelamiento de lo pactado y el bloqueo negociador".