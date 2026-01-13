Las obras en las carreteras de Castellón que impulsa la Diputación en el arranque de 2026

Castellón afronta el 2026 con varias obras centradas en la mejora de las carreteras de la provincia e impulsadas desde la Diputación, de las cuales tres ya están en marcha y otras cuatro afrontan la licitación.

“Garantizar el estado óptimo de las carreteras de nuestra provincia es creer en el potencial de nuestra tierra”, ha defendidoo la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, quien ha señalado que “2026 comienza en obras porque esta institución no descansa”.

La máxima dirigente del gobierno provincial ha hecho estas declaraciones atendiendo a los últimos retoques “que hoy se ejecutan en tres carreteras cuyos proyectos se iniciaron en 2025 y culminarán durante este mes de enero”. Inversiones que se traducirán “en seguridad para el tráfico rodado y oportunidades para nuestro mundo rural”.

Última fase

En detalle, se trata de las mejoras que se ejecutan en la CV-105, entre La Sénia y Torremiró; en la CV-138, entre Vinaròs y Càlig; y en la CV-203, en la carretera que une Caudiel con Ayódar a través de los términos municipales de Higueras, Pavías y Torralba del Pinar.

La previsión es que estas mejoras culminen este mes tras haber concluido ya los proyectos de otros tres tramos de carreteras “que hoy son soluciones y mejor servicio para los vecinos del interior de la provincia”.

Se trata, tal y como ha declarado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, de un tramo de la CV-212, entre Jérica y Novaliches; la CV-192, en la pedanía de Araia, en el término municipal de l’Alcora; y por último la CV-207, entre Barracas y Puebla de Arenoso.

“Esta institución no descansa porque la provincia no merece perder un solo minuto en su empeño de seguir mejorando sus servicios”, ha manifestado el vicepresidente provincial. Así es como en 2025, además de actuar en carreteras, “también hemos mejorado travesías”. Trazados que constituyen “ejes de comunicación vitales y que merecían una inversión que ha llegado de la sensibilidad de nuestra presidenta”, afirma Folgado.

En este caso se refiere a las travesías de la CV-100, a su paso por San Rafael del Río; la CV-163, a su paso por la Torre d’en Besora; y por último la travesía que atraviesa Torás, la CV-236. “Todas ellas han visto mejoradas sus condiciones y protegido su firme. Y los vecinos de estos pueblos de interior han visto mejorado un recurso que es necesario y básico para garantizar oportunidades al interior”, ha considerado el responsable de Infraestructuras.

En 2026, el trabajo se amplía con otras tres acciones dirigidas a mejorar tramos de carreteras situados en el mundo rural. Se trata de asistir a los vecinos de Les Useres, con una inversión en un tramo de la CV-159 a su paso por la Barona; actuar en la CV-166, en Benassal; y también recuperar el estado óptimo de un tramo de la CV-120, que une Forcall con La Mata. “Objetivos dirigidos a cumplir con nuestros ciudadanos, a responder con hechos a sus necesidades y a seguir poniendo en valor esta provincia que prospera por méritos propios”.

9,31 millones consignados

El presupuesto de 2026 establece una “apuesta firme por la mejora de las carreteras” de la provincia con una cuantía de 9,31 millones de euros. “El desarrollo y las oportunidades de nuestra tierra se luchan y se trabajan. Y para conseguir que esta tierra sea próspera y fecunda hay que creer en la red de carreteras, travesías, pistas y caminos rurales”.

En este proyecto “las carreteras son ejes de comunicación vitales” pero “también lo son las travesías, como ya demostramos en 2025 y seguiremos mejorando en 2026”. Y a ellas se suman caminos rurales y pistas que este ejercicio contarán con 1.545.000 euros para “seguir ejerciendo de conectores de una provincia que avanza y gana”.