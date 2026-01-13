El PP de Castellón aúna esfuerzos "frente al abandono del Gobierno de Sánchez"

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha reunido a sus parlamentarios provinciales, autonómicos y nacionales para liderar una estrategia común y redoblar esfuerzos con el objetivo de defender a la provincia de Castellón y "revertir la discriminación y el abandono al que nos somete el Gobierno de Sánchez"

Barrachina, en el encuentro, ha defendido que "el proyecto político del Partido Popular que gobierna en positivo al servicio de los castellonenses es el que hoy garantiza más recursos que nunca y reivindica justicia para nuestra tierra y las personas que vivimos en ella”.

"Resultados del esfuerzo"

La líder popular ha puesto en valor “los resultados del esfuerzo”, en alusión al presupuesto de la Diputación ya operativo dotado con 216 millones de euros. “Un proyecto económico que blinda el agua, apuesta por el desarrollo con carreteras en estado óptimo y asegura el bienestar de las personas con servicios sociales óptimos”, ha valorado.

Barrachina ha remarcado la apuesta política por "soluciones que hacen avanzar a mi tierra porque hoy hay más recursos que nunca para la provincia, con un equipo de diputados provinciales a pie de calle para exigir lo que merece nuestra tierra. Acabó el seguidismo político del PSOE y sus socios para abanderar la reivindicación justa para la provincia”.

Soluciones en agricultura, pesca y cerámica

A nivel autonómico, la presidenta provincial reivindica soluciones en agricultura, pesca y cerámica, “como bastiones económicos para mi tierra” y defiende en Madrid soluciones frente a problemas que el PSOE crea. “Exigimos una financiación local justa, poner fin al delito de la okupación de viviendas y futuro para la protección de nuestras costas”, ha añadido.

Con todo, Barrachina ha lanzado un mensaje de ilusión y confianza “porque la provincia de Castellón tiene futuro. Con un Partido Popular unido, con liderazgo y con un proyecto claro y firme".

“Pedimos justicia económica, ni más ni menos”, ha defendido, reclamando el pago de una deuda histórica, especialmente en materia de dependencia, donde el Estado apenas aporta el 20% de la financiación, frente al 50% que acuerda con otras comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco.

“Y en este proyecto del que todos formamos parte, el PP lidera un nuevo ciclo político que ya está en marcha apoyado por una ciudadanía que exige cambio. Y nadie va a detenernos”, ha concluido Barrachina.