El PSPV exige al Consell la recuperación de los planes de empleo
Los socialistas alertan del impacto de los recortes en Labora en los municipios pequeños y exigen recuperar los planes Empuju y Emcuju
El PSPV-PSOE reclamará a la Generalitat del Partido Popular la recuperación de los programas de empleo que, hasta 2023, daban trabajo a personas desempleadas en municipios pequeños y «servían de balón de oxígeno a los ayuntamientos con menos recursos humanos y técnicos».
La petición se planteó este martes desde la Pobla Tornesa, donde el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, y el portavoz socialista en la Diputación, Samuel Falomir, se reunieron con el alcalde, Mario Conejos, para analizar el impacto de los recortes en las políticas activas de empleo pactados en su día por Carlos Mazón y Vox.
Impacto en los municipios pequeños
El munícipe de la Pobla Tornesa explicó que «para pueblos como el nuestro, los planes de empleo, como Empuju y Emcuju eran un extra para reforzar la administración», así como la atención ciudadana, el mantenimiento de edificios públicos o la dinamización cultural y turística».
Críticas a los recortes en Labora
Por su parte, el síndic socialista y el portavoz en la Diputación de Castellón coincidieron en defender que «los recortes de PP y Vox en Labora son un error profundo», además de ser socialmente injusto y territorialmente desequilibrado».
