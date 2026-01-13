De redes de pesca a nylon y envases: una empresa de Castellón participa en un proyecto de innovación

Emplear objetos que ya han agotado su periodo de vida útil para que sean la materia prima de nuevos productos. En esto consiste el concepto de la economía circular. Algo que no solo reduce la cantidad de residuos, sino que disminuye la extracción de recursos naturales, lo que favorece a la sostenibilidad. Este tipo de estrategias se utilizan en sectores como la construcción o la elaboración de aparatos de alta tecnología, pero también se puede adaptar en oficios tradicionales de Castellón.

Una de estas posibilidades viene de la mano de la pesca. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un nuevo proyecto destinado a la recuperación y valorización de redes de actividades pesqueras, con el objetivo de transformarlas en nuevos productos sostenibles y de alto valor añadido en sectores como el nylon, envases, agricultura o automoción.

Reciclaje de redes pesqueras

Para ello se pone el foco en la poliamida, un tipo de plástico empleado en la fabricación de redes, que tiene una elevada capacidad para el reciclado. La iniciativa, bautizada como Redes4Value, cuenta con la participación de la empresa UBE, firma radicada en Castellón dedicada a la fabricación de este tipo de componentes. Además, del consorcio forman parte el Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas, o la Universitat de València.

Transformación del material para tener nuevos usos. / Mediterráneo

Para ello, se cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027. "Las entidades que cooperan en su ejecución pretenden contribuir a cerrar el ciclo de vida de las poliamidas y reducir así la contaminación marina mediante soluciones innovadoras aplicables a la industria", mencionan desde la conselleria.

Aplicaciones industriales y escalado

Las poliamidas recicladas pueden emplearse en sectores como el embalaje, la agricultura, la automoción o la impresión 3D, y en el caso de UBE se analiza su posible comercialización. El papel que ejerce la compañía castellonense (filial de una empresa de origen japonés) se dedica a la parte de escalado, "es decir, un proceso a nivel de laboratorio que supone la recuperación de monómeros a gran escala".

UBE también lleva a cabo la repolimerización, proceso que consiste en volver a unir los monómeros recuperados para formar otros nuevos. "Por ejemplo, si se recuperan redes de pesca, la repolimerización las transforma otra vez en nylon usable, con propiedades muy similares al material original", detallan.

Investigación y colaboración internacional

Una de las investigadoras del proyecto, Nairim Torrealba, destacó que el objetivo es "consolidar una línea de reciclado químico que pueda aplicarse a residuos complejos y demostrar que es una solución real y necesaria". En este proceso de investigación se ha contado con la ayuda de la empresa Sea2See, que ha proporcionado redes recuperadas en Ghana desde 2019.