Sergio Arques, psiquiatra en Castellón: "Hasta el 20% de las consultas en Atención Primaria son por depresión y ansiedad

Sergio Arques, médico psiquiatra del Hospital Vithas de Castellón, aborda la incidencia de la depresión en el día de mundial de concienciación sobre esta dolencia, destacando la importancia de la detección precoz y de romper el estigma respecto a los problemas de salud mental.

--¿Cuál es la incidencia de la depresión?

--Se calcula que en torno a un 20% de la población que puede ver un médico de atención primaria es por problemas de ansiedad y de depresión. De hecho, es la enfermedad mental más frecuente. Se estima que para el 2030 va a ser la principal causa de discapacidad a nivel mundial. En países desarrollados, como el nuestro, hace tiempo que alcanzó este primer lugar, por encima de enfermedades neurológicas, cardiovasculares, etc. Estamos ante una enfermedad que aparte de la carga emocional del paciente tiene una carga económica brutal en la sociedad, tanto por los gastos directos (tratamientos, médicos, hospitalarios...) como sobre todo por los indirectos, (bajas, incapacidades, suicidios), etc.

--¿Está yendo al alza la diagnosis?

---De la pandemia para acá se ha visto un empeoramiento tanto de los diagnósticos de depresión como de ansiedad. Con la pandemia se han producido cambios (pérdida de seres queridos, empleo, etc) que implican una cierta capacidad de adaptación, estrés. Y esa resiliencia, es muy variable.

--¿La depresión es orgánica o depende de factores externos?

--El origen de la depresión es multifactorial, puede haber una predisposición genética y ciertas situaciones de estrés que actúen como desencadenantes. Hay depresiones endógenas que no dependen de factores externos y otras de tipo reactivo. Y es importante distinguir un trastorno adaptativo de una depresión.

--¿Qué signos de alerta deberían llamar la atención a los familiares?

--En la depresión vamos perdiendo el refuerzo positivo y el interés por las cosas que nos solían gustar, por ejemplo, el ocio, el ejercicio, la comida o la vida. Cuando veamos que alguien cercano está raro, más triste, más apagado, en alerta, pone evasivas para quedar ... Los síntomas son muy variables. Hay depresiones donde predomina más el componente de agobio, de preocupación. Y hay otros en los que predomina la apatía, la inhibición, el cansancio, la fatiga. Hay algunas características clínicas que pueden ayudarnos a diferenciar una depresión endógena de una reactiva: en las endógenas, la persona se levanta por la mañana y ve el día como una montaña insufrible, como que no va a poder llevarlo a cabo, pero según va pasando el día, se va encontrando algo mejor y viendo que es posible remontar, y de cara a la tarde-noche es cuando mejor se encuentra; esas depresiones son las que mejor responden a los antidepresivos. Y luego están las depresiones reactivas, en que uno se levanta más o menos bien, porque ha hecho borrón y cuenta nueva, y según va pasando el día problemas, preocupaciones, van cargando más la mochila y de cara a la tarde-noche es cuando está fatal. En esas depresiones el papel de los fármacos... es más secundario porque mientras no se resuelva aquello que hace que uno se encuentre mal, es difícil que se quede bien del todo.

--¿Y los tratamientos?

--El tratamiento de la depresión tiene que ser siempre personalizado, tanto a nivel farmacológico como psicoterapéutico. Aunque hay quienes abogan por no tratar las depresiones leves farmacológicamente y optar por un tratamiento psicoterapéutico, eso tiene un riesgo pues la depresión leve es el escalón previo a la depresión moderada y a la depresión grave. A día de hoy los estudios nos dicen que a la hora de tratar la depresión siempre será mejor dar un antidepresivo que no dar nada. El tratamiento farmacológico nos va a ayudar a regular los neurotransmisores, a que nuestro cerebro encuentre un punto de estabilidad. Mientras que la psicoterapia nos ayudará en el futuro en cuanto a la gestión del estrés, de las emociones, etc. Es importante insistir en que los tratamientos farmacológicos son eficaces y con un muy buen perfil de tolerabilidad y de seguridad, por tanto no hay que tener miedo a tomarlos…y no tienen que ser tratamientos “para siempre”, aunque tal vez habrá personas que necesiten tomar tratamiento de continuo. Pero la gran mayoría tendrán un episodio depresivo, se trataran, se curaran y ya no volverán a necesitar medicación.

--Entiendo entonces que también influirá la detección precoz para la curación y que sí que se puede salir de la depresión.

--Absolutamente que se puede salir. De normal la gente responde a la medicación. Sí que es verdad que la detección precoz es importante, porque cuanto antes diagnostiquemos y cuanto antes empecemos con el tratamiento, el pronóstico es mejor. Cuanto más se tarda más difícil es que mejore. Y hay más riesgo también de cronificación o de recaída.

--Ahora que se ha puesto de moda el ChatGPT, mucha gente confiesa al SAGPT sus problemas. ¿Puede ayudar? ¿Es un sustituto de un profesional?

--Lo más recomendable es que cuando uno tenga dudas, bien por sí mismo o bien por alguien de su entorno, como síntomas de alerta, lo fundamental es que consulte a un profesional de la salud mental, bien sea un psiquiatra, bien sea un psicólogo, porque al final la información que puede uno encontrar en Internet puede inducir más al error y al alarmismo que a otra cosa. La depresión es una enfermedad. Tiene un principio y tiene un final, si las cosas se hacen como toca. Cuando uno se rompe la pierna, va al médico, le harán una radiografía, le pondrán una escayola, hará una rehabilitación y luego volverá a la normalidad. Pues con la depresión tenemos que romper un poco ese estigma de pasarlo en silencio, de la vergüenza, del qué dirán. Que la gente entienda que es una enfermedad como cualquiera otra y que, por tanto, tiene un tratamiento y tiene una solución. Y por eso es fundamental días como estos, que te dé una mayor visibilidad.