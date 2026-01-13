Sindicatos y pacientes urgen más medios para tratar la enfermedad mental

Sindicatos y pacientes reclaman más recursos para abordar la salud mental en el día mundial contra la depresión. Según CCOO, existe una sobrecarga de trabajo. «Hay pocos centros e infradotación de recursos y las necesidades de la población han aumentado», indica Virginia Sales, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Castellón, que señala que los profesionales se dejan un día asignado a Urgencias. Reclama más profesionales, tanto facultativos como enfermeros especialistas para reducir la lista de espera, que sitúa en un año. Por su parte, Alejandro Calvente, del Sindicato Médico CESM, señala que las consultas están muy saturadas y que falta personal para reducir las demoras que sitúa entre dos y seis meses para una cita no prioritaria ni urgente.

Hospital Provincial

Mientras, Vicente Montolio, de UGT, reivindica ampliar plazas y una descentralización de los servicios. Asegura que las camas de salud mental en el Hospital Provincial están al 100% y es el único centro de la provincia que asume este servicio. En cuanto a la atención en Urgencias apunta que este centro atiende una media de 18 a 20 diarias y no hay separación de patologías. En cuanto a las unidades de salud mental, indicó Montolio, presentan un sistema organizativo caótico, entre la Conselleria de Sanitat y Diputación, prestan el servicio. Por ejemplo, los pacientes de la unidad de salud mental infantil que depende del Hospital de la Plana de Vila-real deben desplazarse a Castelló a la calle Useras para ser atendidos. También reivindicó más especialistas, como enfermeros especializados en Salud mental, pues la mayoría es generalista.

Asociación Afdem

Desde la Asociación de Salud Mental de Castellón Afdem, el psicólogo Vicente Savall, señaló que «es fundamental que la gente vaya conociendo y normalizando y que acepte que tan común es acudir a un especialista por un cólico o un resfriado que por un episodio depresivo». Señaló que la depresión es una dolencia que requiere un «abordaje integral y más recursos, sobre todo, psicosocial, porque muchos casos, el 40%, obedece a factores externos, como falta de acceso a la vivienda, problemas laborales o familiares».

« A medida que se va visibilizando y normalizando hay más casos», añadió Savall. Se trata de una patología muy heterogénea, que puede ser leve o moderada, que se atiende a través de atención primaria (80-90% de casos) y un 10% de casos más complejos se derivan. Suelen tratarse con farmacología, psicoterapia y en algunos casos, los más graves, requieren de rehabilitación. Señaló que una primera visita de salud mental supone seis meses de espera, y de 2 a 3 meses para una revisita. Destacó como fundamenta tratar pronto al paciente para evitar las recidivas.

Precisamente este martes se celebra una mesa redonda en la sala Quatre Cantons de Castelló para conmemorar el día mundial contra la depresión en la que colabora AFDEM.

Jornada en Castellón. / AFDEM

Colegiados

Según datos del colegio de médicos de Castellón, en la provincia hay 50 psiquiatras en activo: 6 ejercen en la privada, 28 en la pública y 16 compaginan ambas. Hay otros 18 que no ejercen porque están jubilados.