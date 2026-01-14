Más de 13.000 personas en Castellón conviven con la EPOC: una enfermedad infradiagnosticada

Respirar se convierte en un esfuerzo diario para miles de personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología silenciosa, infradiagnosticada y con un fuerte impacto físico y emocional que sigue creciendo en la provincia de Castellón.

La EPOC se ha consolidado como uno de los grandes retos sanitarios y sociales de nuestro tiempo. Solo en la provincia de Castellón, entre 12.000 y 13.000 personas conviven con esta enfermedad respiratoria crónica, aunque la cifra real podría ser mayor debido al infradiagnóstico.

Detrás de los datos hay historias de personas para las que subir unas escaleras, vestirse o salir a la calle se convierte en un reto diario. La enfermedad reduce de forma progresiva la capacidad respiratoria y limita seriamente la autonomía y la calidad de vida.

Cuando respirar deja de ser automático

La EPOC se manifiesta principalmente con disnea (sensación de falta de aire) y tos crónica, síntomas que van más allá de una simple molestia. A ellos se suman debilidad muscular, problemas nutricionales y una importante afectación emocional, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad.

En los hospitales valencianos se registran una media de 15 ingresos diarios por EPOC, una cifra que refleja no solo la gravedad de la patología, sino también su impacto constante en el sistema sanitario y en la vida de los pacientes.

En los casos más avanzados, muchas personas necesitan oxigenoterapia para poder realizar actividades básicas, y el riesgo ante infecciones respiratorias leves se multiplica, con frecuentes complicaciones y una elevada asociación con enfermedades cardiovasculares.

Una enfermedad con rostro humano

A nivel nacional, las enfermedades respiratorias son ya la tercera causa de muerte, y la EPOC se sitúa como la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Sin embargo, más allá de las cifras, la enfermedad suele avanzar de forma silenciosa, normalizando el cansancio extremo y la pérdida de capacidad física hasta que el deterioro es evidente.

Muchas personas llegan tarde al diagnóstico, cuando la enfermedad ya ha limitado seriamente su día a día.

La fisioterapia respiratoria, una aliada para vivir mejor

Aunque la EPOC no tiene cura, existen herramientas que ayudan a respirar mejor y recuperar autonomía. La fisioterapia respiratoria ha demostrado beneficios claros, como la reducción de la disnea, la mejora de la capacidad física y un mayor control de los síntomas.

Combinada con hábitos de vida saludables, el abandono del tabaco, el autocuidado y, cuando es necesario, el apoyo con oxigenoterapia o ventilación no invasiva, la rehabilitación pulmonar se convierte en un pilar fundamental para convivir con la enfermedad.

Cada persona necesita un programa adaptado a su situación clínica, que tenga en cuenta su estado físico, sus limitaciones y sus objetivos personales, con el fin de mejorar no solo su salud, sino también su bienestar y autoestima.

Menos ingresos, más calidad de vida

En los casos graves, la EPOC puede derivar en hospitalizaciones frecuentes e incluso en intervenciones quirúrgicas. Frente a ello, la inclusión de la fisioterapia respiratoria ayuda a reducir las exacerbaciones, disminuir los ingresos hospitalarios y favorecer un uso más eficiente de los recursos sanitarios.

Pero, sobre todo, permite a muchas personas volver a sentirse dueñas de su respiración y ganar calidad de vida en una enfermedad que, a menudo, roba aire y esperanza a partes iguales.

Sobre el colegio de fisioterapeutas

En la provincia de Castellón hay 769 fisioterapeutas colegiados, según precisan desde el colegio de fisioterapeutas de la Comunitat.