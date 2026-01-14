El aeropuerto de Castellón se sitúa entre los que más crecen de España: su nuevo puesto en el 'ranking'

El aeropuerto de Castellón cerró el 2025 con un doble récord histórico, tanto en número rutas como de pasajeros, lo que le ha dado la llave para situarse como una de las infraestructuras que más crece de toda España y para consolidarse con un nivel de actividad superior al de otras 18 bases de Aena.

La instalación de Vilanova d’Alcolea contabilizó, como recogió este diario, un total de 318.390 usuarios en el conjunto del año pasado, lo que implica un repunte del 16% respecto al ejercicio anterior. Según la estadística publicada este martes por Aena y los datos de Aerocas, el alza de viajeros resulta la octava más alta del territorio nacional, con la excepción de las tres bases regionales gestionadas por la Generalitat de Cataluña cuyos datos no están disponibles y suelen tener menos demanda.

Castellón, en ritmo de crecimiento, solo se ve superada por Vitoria (16,4%), Badajoz (17%), Logroño (21,4%), Salamanca (27%), Madrid-Cuatro Vientos (56,2%), Huesca-Pirineos (109,5%) y Córdoba (263,4%). Ahora bien, se da la circunstancia de que todos estos aeropuertos se quedan por detrás de Castellón en cuando al número de pasajeros.

La base provincial se consolida al cierre del 2025 por encima de otros 18 aeropuertos gestionados por Aena, uno más que el año pasado. Un avance que ya se podía apreciar a mediados del ejercicio y que ahora se afianza.

Número de pasajeros en aeropuertos españoles en 2025 Gráfico que muestra el número de pasajeros en aeropuertos españoles en 2025.

‘Sorpasso’ a El Hierro

En concreto, Castellón consigue mejorar los registros de El Hierro, con 313.175 usuarios. Sobrepasa, de la misma forma, a Vitoria, con 307.163 viajeros; a Pamplona, con 233.398; a La Gomera, con 128.341; y a Badajoz, con 107.002.

Por debajo de la base provincial quedan también Valladolid (87.544), Ceuta (87.310), León (74.143), Algeciras (38.490), Córdoba (30.797), Salamanca (25.677) o Logroño (22.617). Completan el listado Son Bonet (10.313), Sabadell (4.899), Burgos (2.463), Madrid-Cuatro Vientos (2.312), Albacee (2.127) y Huesca-Pirineos (1.010), según la estadística.

Datos vs. críticas

Unos datos que contrastan con las duras críticas que el presidente de Aena, Maurici Lucena, vertió este año pasado contra el aeropuerto de Castellón, al que llegó a calificar «de símbolo malhadado del despilfarro público» en el marco de un cruce de acusaciones con Ryanair por la política de tasas.

Todo apunta a que la infraestructura castellonense seguirá este año en la senda del crecimiento al incorporar dos nuevas rutas a Manchester y Bolonia que operará precisamente Ryanair. Serán un total de 16 las conexiones que lleguen a funcionar este 2026, operadas por cuatro compañías. Además de la aerolínea irlandesa, volarán desde Castellón Iberia-Air Nostrum, Wizz Air y Volotea.