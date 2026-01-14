Cáritas alerta del agravamiento de la pobreza en Castellón: “La precariedad se ha convertido en la nueva normalidad”
El encarecimiento de la vida, la vivienda inalcanzable y la precariedad laboral empujan a más familias a la exclusión social, una realidad que Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón considera urgente y que exige corresponsabilidad social de cara a 2026
La pobreza y la exclusión social siguen ganando terreno en la provincia de Castellón. Así lo advierte Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que alerta del agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad que afectan cada vez a más personas y familias, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida, la subida continuada de los alquileres, la precariedad laboral y las dificultades administrativas de la población migrante.
El director de la entidad, Francisco Mir, subraya el impacto social de esta realidad y anuncia el refuerzo de proyectos sociales clave en 2026, ante unos retos que, lejos de remitir, se cronifican.
La precariedad, instalada como norma
Pese a la mejora de algunos indicadores de empleo, Cáritas advierte de que el problema de fondo persiste. “La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad”, señala Mir, en referencia a trabajos que no garantizan condiciones suficientes para vivir con dignidad ni romper el círculo de la exclusión.
Una situación que, según la entidad, afecta de manera directa a personas y familias que, aun teniendo empleo, no logran cubrir necesidades básicas.
Vivienda y salud mental, los retos más invisibles
A las dificultades estructurales se suma una realidad especialmente preocupante en la Comunitat Valenciana: el acceso a la vivienda, cada vez más limitado para los colectivos vulnerables, lo que agrava la exclusión social.
Junto a ello, Cáritas pone el foco en problemas menos visibles pero de gran impacto, como el deterioro de la salud mental, especialmente entre jóvenes, el aislamiento social y la soledad no deseada, factores que profundizan las situaciones de pobreza.
Según el último Informe FOESSA, una de cada cinco personas en la Comunitat Valenciana se encuentra en situación de exclusión social, una cifra que la entidad considera alarmante y frente a la que alerta del riesgo de normalizar lo inaceptable.
Refuerzo de proyectos sociales en 2026
Ante este escenario, Cáritas Diocesana reafirma su compromiso de cercanía y acompañamiento a las personas más vulnerables, reforzando proyectos que den respuesta a necesidades cada vez más complejas.
Entre las iniciativas que se impulsarán o consolidarán en 2026 destacan:
- El Proyecto Bienestar, orientado al acompañamiento psicoemocional, que será ampliado.
- El Proyecto Betania, centrado en soluciones habitacionales mediante alquiler social, con siete viviendas ya vinculadas y varias más en gestión.
- Recursos para personas sin hogar, como la Casa de Acogida San Pascual “el Pati”, en Vila-real, en funcionamiento permanente.
- Proyectos de formación e inserción sociolaboral, con resultados “muy esperanzadores”.
- Los Corredores de Hospitalidad, para la acogida de personas migrantes con preparación y permiso de trabajo.
Llamamiento a la corresponsabilidad social
Francisco Mir ha querido destacar también la labor silenciosa del personal y el voluntariado, así como la colaboración de empresas, entidades sociales, donantes y administraciones públicas, sin la cual la acción social no sería posible.
De cara a 2026, el director de Cáritas lanza un llamamiento a la corresponsabilidad social, recordando que las aportaciones de particulares y empresas son imprescindibles para sostener la atención a quienes más sufren.
“Confiamos en la predisposición solidaria de la sociedad de Castellón para mejorar la situación de personas que sufren y que están muy cerca de nosotros”, concluye.
