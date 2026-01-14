Castellón estrenará una sala de juegos para estimular las capacidades de personas con autismo

Castellón contará con una sala de juegos para estimular las capacidades de personas con autismo con la financiación de la Diputación Provincial a través de un convenio de colaboración con la asociación Teacast.

El acuerdo se centra en equipar un espacio del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) de niños con autismo que el colectivo posee en la ciudad de Castelló. Con una atención directa a más de 170 familias de la provincia, “la función social, de atención y ayuda que presta esta entidad a las familias con hijos autistas es fundamental. Y la Diputación es una institución volcada en favorecer su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

10.000 euros de aportación

El convenio suscrito, por el que la Diputación de Castellón reserva 10.000 euros a esta asociación, permitirá equipar con estructuras de juego, elementos de trabajo y materiales de protección y asistencia al CDIAT, centro autorizado que ejerce una función vertebral en el acompañamiento y servicio a menores y familias.

Para Barrachina, “la mejor inversión es aquella que asiste, cuida y pone en valor el potencial de los castellonenses. Y este convenio es una apuesta por el futuro de sus beneficiarios”. La dirigente provincial ha incidido en que “en esta institución ponemos en valor todas las capacidades y por ello no solo apoyamos a los castellonenses, trabajamos cada día para poner en valor sus capacidades porque son una contribución clave en el desarrollo social de nuestra provincia”.

Apoyo a las personas desde el presupuesto

En este sentido, la presidenta de la Diputación de Castellón ha recordado que el presupuesto de 2026 prioriza el apoyo a las personas, colectivos y asociaciones más necesitadas y para ello destina 22 millones de euros a su “desarrollo personal”. Bienestar Social e Igualdad alcanzan los 12,52 millones de euros, con un incremento del 4,7% (569.360 euros) respecto a 2025 y establece 9,5 millones para “la labor clave que desempeña Penyeta Roja”.

Un compromiso que, como apuntan, se traduce en una apuesta clave por los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) o las Escoletes Matineres, que suman 3,2 millones de euros.

También crece el presupuesto para el servicio de teleasistencia, de 320.000 a 401.000 euros, así como el destinado a atención primaria, que alcanza los 5,8 millones. En ellos se incluye la gratuidad para los usuarios del Menjar a Casa, un programa “que garantiza autonomía y crecimiento personal”.

El servicio de transporte a demanda (300.000 euros) y las subvenciones para asociaciones de jubilados (140.000) se suman al compromiso de “cuidar de las personas y reforzar su bienestar”, en especial en el interior.