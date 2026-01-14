Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo
Una borrasca fría y la entrada de vientos marítimos traerán precipitaciones persistentes, mala mar y nevadas en la provincia a partir de este viernes
La provincia de Castellón afronta a partir de este viernes un cambio de tiempo significativo que pondrá fin al periodo de estabilidad de los últimos días y dará paso a varias jornadas marcadas por la lluvia, el viento, el temporal marítimo y la posible nieve en zonas del interior, según confirman tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como distintos modelos de predicción.
Este jueves se presenta como el último día de estabilidad plena, con cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios. Sin embargo, la situación atmosférica comenzará a modificarse rápidamente a partir del viernes debido al descuelgue de aire frío en altura y a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, una combinación que suele ser favorable a episodios de precipitaciones persistentes en el litoral y prelitoral castellonense.
Viernes y sábado: primeras lluvias y aumento de la inestabilidad
El viernes marcará el inicio del episodio. A lo largo del día se espera un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de las primeras lluvias, que podrían afectar especialmente al norte de la provincia de Castellón, una de las zonas que, según los modelos, presenta mayor probabilidad de acumulados destacados.
Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más
Durante el sábado, la inestabilidad irá a más. AEMET eleva de forma clara la probabilidad de precipitaciones, con lluvias intermitentes y localmente moderadas, acompañadas de un ambiente más frío y desapacible. Las temperaturas máximas tenderán a descender y la sensación térmica será más baja debido al viento y a la elevada humedad.
Domingo y próximos días: lluvias persistentes y mala mar
El escenario más delicado podría llegar entre el domingo por la noche y el inicio de la próxima semana. Los modelos meteorológicos apuntan a una configuración de “levantada”, con vientos de componente este y noreste cargados de humedad desde el Mediterráneo, una situación clásica para lluvias abundantes y persistentes en la provincia.
Si la borrasca se sitúa en una posición favorable, las precipitaciones podrían prolongarse durante varios días, al menos hasta mitad de la próxima semana, con especial incidencia en el litoral, el prelitoral y las comarcas del interior orientadas al este. Además, se espera un temporal marítimo, con viento y oleaje significativo en la costa castellonense.
Posibles nevadas en el interior de Castellón
Otro de los elementos a vigilar será la cota de nieve, que podría descender durante los momentos de mayor inestabilidad. Según las previsiones actuales, la nieve podría aparecer en zonas altas del interior de Castellón, especialmente en el entorno del Sistema Ibérico, con cotas que podrían situarse entre los 800 y 1.200 metros, dependiendo de la evolución final del aire frío.
El tiempo en Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Las principales obras que despegarán en Castellón este 2026
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- El Desert de les Palmes bajo la nieve: el día que la Borrasca Filomena congeló Castellón
- El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim