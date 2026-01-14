Castellón se prepara para varios días de lluvias, viento y posible nieve por un cambio radical de tiempo

La provincia de Castellón afronta a partir de este viernes un cambio de tiempo significativo que pondrá fin al periodo de estabilidad de los últimos días y dará paso a varias jornadas marcadas por la lluvia, el viento, el temporal marítimo y la posible nieve en zonas del interior, según confirman tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como distintos modelos de predicción.

Este jueves se presenta como el último día de estabilidad plena, con cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios. Sin embargo, la situación atmosférica comenzará a modificarse rápidamente a partir del viernes debido al descuelgue de aire frío en altura y a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, una combinación que suele ser favorable a episodios de precipitaciones persistentes en el litoral y prelitoral castellonense.

Viernes y sábado: primeras lluvias y aumento de la inestabilidad

El viernes marcará el inicio del episodio. A lo largo del día se espera un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de las primeras lluvias, que podrían afectar especialmente al norte de la provincia de Castellón, una de las zonas que, según los modelos, presenta mayor probabilidad de acumulados destacados.

Durante el sábado, la inestabilidad irá a más. AEMET eleva de forma clara la probabilidad de precipitaciones, con lluvias intermitentes y localmente moderadas, acompañadas de un ambiente más frío y desapacible. Las temperaturas máximas tenderán a descender y la sensación térmica será más baja debido al viento y a la elevada humedad.

Previsión de Aemet para la provincia de Castellón este domingo. / Mediterráneo

Domingo y próximos días: lluvias persistentes y mala mar

El escenario más delicado podría llegar entre el domingo por la noche y el inicio de la próxima semana. Los modelos meteorológicos apuntan a una configuración de “levantada”, con vientos de componente este y noreste cargados de humedad desde el Mediterráneo, una situación clásica para lluvias abundantes y persistentes en la provincia.

Si la borrasca se sitúa en una posición favorable, las precipitaciones podrían prolongarse durante varios días, al menos hasta mitad de la próxima semana, con especial incidencia en el litoral, el prelitoral y las comarcas del interior orientadas al este. Además, se espera un temporal marítimo, con viento y oleaje significativo en la costa castellonense.

Temperaturas mínimas registradas las últimas horas en Castellón. / AVAMET

Posibles nevadas en el interior de Castellón

Otro de los elementos a vigilar será la cota de nieve, que podría descender durante los momentos de mayor inestabilidad. Según las previsiones actuales, la nieve podría aparecer en zonas altas del interior de Castellón, especialmente en el entorno del Sistema Ibérico, con cotas que podrían situarse entre los 800 y 1.200 metros, dependiendo de la evolución final del aire frío.

