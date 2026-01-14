¿Cuánto cobran los jubilados de tu municipio? Estas son las diferencias de media entre localidades

La subida del coste de la vida es una de las principales preocupaciones de las familias. Especialmente en Castellón, que en 2025 se ha situado a la cabeza nacional de la inflación durante varios meses. La estadística del índice de precios al consumo (IPC) supone el principal baremo a la hora de actualizar los salarios y las pensiones, así como establecer comparaciones. Finalizado el pasado año, se comprueba que el dinero percibido por los jubilados de la provincia crece a un mayor ritmo que los sueldos.

Los resultados del último trimestre de 2025 muestran que las 91.484 pensiones de jubilación contabilizadas en Castellón ingresaron, de media, 1.359,21 euros mensuales, según las cifras aportadas por el Institut Valencià d’Estadística. Esto supone un 4,8% más que los 1.297,09 euros de un año atrás. También hay 1.441 prestaciones más en un año.

Pensiones frente a salarios

En cambio, el incremento salarial medio de los convenios firmados a lo largo de 2025 se quedó en el 3,15%. Por tanto, la diferencia es del 1,65% a favor de los pensionistas. Pese a esta circunstancia, los dos colectivos han ganado nivel adquisitivo, puesto que el IPC fue del 2,9%.

Estadística por municipios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social (2025 - 4º trimestre) Tabla que muestra la estadística de pensiones contributivas por municipios.

Este viernes se darán a conocer los resultados detallados de la inflación de 2025, que también marcará el dato de Castellón. En noviembre, el índice interanual fue del 3,7%. A pesar de esta brecha, el indicador que se utiliza a la hora de emprender una negociación salarial es el IPC nacional.

Razones del incremento

Con estos datos en la mano, se puede pensar que los jubilados tienen un privilegio respecto a los asalariados. Pero este avance tiene una explicación. Hay que encontrarla en las personas que se han retirado del mercado laboral en los últimos años. Quienes han alcanzado esta nueva etapa vital más recientemente lo han hecho con carreras laborales más largas y con bases de cotización más altas que quienes alcanzaron este estatus hace una o dos décadas.

Por eso, tienen derecho a mayores prestaciones de jubilación, lo que establece distancias respecto a sus predecesores. De ahí que el promedio estadístico sea más elevado que el coste de la vida. Un fenómeno que no solo se da en Castellón, sino en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Las pensiones en el territorio autonómico fueron de 1.404,54 euros, con un aumento del 4,45% respecto al final de 2024.

Diferencias territoriales

El desglose por comarcas muestra que las zonas con mayor peso de la industria y determinados servicios tienen una mayor paga de retiro. Encabeza la lista l’Alcalatén, con 1.514 euros, seguida de la Plana Alta, con 1.486,44 euros. No hay otra comarca castellonense que supere la media autonómica.

Además, esta cifra de l’Alcalatén solo se ve superada por la comarca de València (1.668 euros), el Camp de Morvedre (1.578 euros) y l’Alacantí (1.574 euros).

Diferencia por sexos

Una tendencia que se mantiene es la gran distancia entre hombres y mujeres. En Castellón, ellos perciben un valor medio de 1.625,19 euros, mientras que ellas se quedan con 1.017,06 euros, una diferencia del 60%.

Eso sí, la brecha se reduce en los jubilados más recientes. Los varones del grupo de 65 a 74 años cobran 1.702,58 euros, por los 1.494,33 euros de las mujeres. La diferencia sigue siendo elevada, pero se reduce al 14%. En los pensionistas de más de 85 años, ellos casi reciben el doble que ellas (88,73%).

Municipios y despoblación

Por municipios, Villamalur tiene las cantidades más elevadas, con 1.829 euros de media, aunque solo hay 31 pensiones domiciliadas en esta localidad. Le sigue Benicàssim, con 1.771 euros. Castelló de la Plana concentra prácticamente una de cada cuatro prestaciones, con una media de 1.530 euros.

En la parte baja de la tabla se encuentran Vilar de Canes (831 euros), Villores (851 euros) y Herbers (878 euros). El fenómeno de la despoblación también tiene su efecto directo en el retiro laboral.