Una empresa de Vila-real asesora al grupo Port Hotels en la adquisición de un emblemático edificio en Alicante

La firma vila-realense Concordia Real Estate ha acompañado a Port Hotels en la adquisición del Edificio Hispania, uno de los inmuebles corporativos más representativos del centro de Alicante. El activo cuenta con 10 plantas, una superficie construida de 9.000 m² y 156 plazas de aparcamiento, consolidándose como un edificio clave dentro del eje empresarial más dinámico de la ciudad.

La adquisición se ha formalizado tras un proceso en el que Concordia Real Estate ha intervenido en la identificación de la oportunidad, el análisis técnico urbanístico, la valoración financiera y la estructuración de la transacción, acompañando a Port Hotels hasta el cierre.

Concordia Real Estate es una boutique de asesoramiento inmobiliario y financiero especializada en Retail, Living y Hospitality, fundada y dirigida por Vicente Gil y Germán Fernández , quienes combina n más de dos décadas de experiencia en transacciones, valoración, consultoría estratégica y soluciones de capital. Su modelo, inspirado en la banca privada, se basa en la implicación directa de los socios, la independencia y la excelencia en la ejecución.

Concordia destaca por su capacidad para estructurar operaciones complejas y por una red sólida de inversores nacionales e internacionales.

Para los socios de Concordia Real Estate esta operación "refleja nuestra capacidad para estructurar transacciones complejas y aportar soluciones de valor en proyectos que transforman el sector Hospitality; además, reafirma la voluntad de nuestra firma de seguir creciendo , además de en la provincia de Castellón, en la Costa Blanca, la Costa del Sol y en mercados consolidados como Valencia, Madrid y Barcelona.”

Para Port Hotels, esta incorporación refuerza su apuesta por proyectos singulares en ubicaciones estratégicas, alineados con su plan de crecimiento en activos urbanos y en proyectos con potencial de reposicionamiento o gestión especializada.

Port Hotels es una cadena hotelera de referencia en la Comunitat Valenciana, con más de 60 años de trayectoria y una cartera formada por 11 hoteles en 6 destinos: Benidorm, Elche, Alicante, Valencia, Dénia y Calpe. La compañía opera 1.926 habitaciones y 3. 852 plazas, ofreciendo productos que abarcan hoteles urbanos,establecimientos de sol y playa, categorías de 4 estrellas superior y activos ubicados en enclaves singulares.