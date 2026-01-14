El fisco sigue haciendo caja: los castellonenses pagan cada día 5,3 millones en impuestos

Los ingresos del Estado vía impuestos siguen imbatibles. Y en Castellón, también. Hacienda saca tajada de la mejora del mercado laboral, del alza de los beneficios empresariales y del mayor dinamismo del consumo de las familias y en la provincia recauda la mayor cantidad de dinero de los últimos 18 años: casi 1.800 millones entre enero y noviembre del 2025, cifra que ya supera todos los ingresos registrados en 2024.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda revelan que entre enero y noviembre de año pasado, el fisco ingresó en la provincia vía impuestos 1.769 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando la recaudación fue de 1.618,8 millones. O dicho de otra manera: los castellonenses pagan cada día 5,3 millones de euros en impuestos al Estado.

Recaudación tributaria. / Mediterráneo

La recaudación tributaria crece y crece (en el conjunto nacional el alza se sitúa en el 10%, hasta los 301.355 millones) y desde el 2007 no se habían registrado cifras tan altas. Los ingresos del Estado en Castellón se hundieron tras la crisis económica del 2008 (el año 2014, por ejemplo, marcó un mínimo con unos ingresos de tan solo 678 millones), aunque empezaron a recuperar brío a partir del 2017 y, sobre todo, en 2023 y 2024, cuando crecieron un 27,3 y un 10,7%, respectivamente. De continuar la tónica de los once primeros meses, todo apunta a que 2025 acabará con una recaudación cercana a los 1.950 millones.

Y, ¿qué hay detrás de la buena marcha de la recaudación? Fundamentalmente, el dinamismo de los dos grandes impuestos: y IRPF y el IVA. Son los dos tributos que más dinero aportan, aunque en Castellón el que más crece es el impuesto de Sociedades, que grava el beneficio de las empresas.

El IRPF es, a mucha distancia, el impuesto que más ingresos genera, con 958,6 millones de euros hasta noviembre, un 7,6% más. Aumentan todos los conceptos, desde las retenciones que se aplican a las nóminas (impulsadas por el aumento del número de ocupados y el crecimiento de los salarios) hasta el resultado de la declaración anual, en la que cada vez más contribuyentes de la provincia se ven obligados a pagar.

Más de un millón al día por IVA

El IVA, por su parte, también aportó un 8 % más, con un total de 407,7 millones de euros en los primeros once meses del 2025, un dato que refleja la mejora de las ventas de las empresas, que son las que ingresan en Hacienda este gravamen sobre el consumo. Los cambios introducidos, por ejemplo, en los alimentos básicos (a principios del año el IVA volvió al 4% desde el 2% al que se había rebajado) o la electricidad también han influido en este incremento recaudatorio.

No obstante, el dato que mejor refleja la situación de las empresas de Castellón es el incremento en un 12%% del Impuesto sobre Sociedades ( a nivel nacional el alza es del 5,9%) cuya recaudación asciende hasta noviembre a 347,6 millones de euros.

Las buenas cifras de Hacienda no son exclusivas de Castellón. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los ingresos en los once primeros meses del año ascendieron 22.994,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,1% en comparación con idéntico período de tiempo del ejercicio anterior. Por provincias, la Agencia Tributaria recaudó 15.057 millones en la de Valencia (+18,4%) y 6.167 millones en Alicante (+24,3%).