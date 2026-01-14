Frente común de agricultores de Castellón y Consell para plantar cara al acuerdo con Mercosur

El campo no se rinde. Aunque apenas faltan tres días para que la presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, firme en Paraguay el acuerdo comercial con Mercosur, que en Castellón impactaría de lleno en sectores como los cítricos o la ganadería, las organizaciones agrarias redoblan la presión y este miércoles han reclamado la ayuda de la Generalitat valenciana. El Consell ha recogido el guante, se ha comprometido a defender al sector y ha anunciado más promoción de los productos de la Comunitat.

El president Juanfran Pérez LLorca ha mantenido una reunión en el Palau de la Generalitat con los máximos representantes de la Unió Llauradora i Ramadera, AVA-Asaja, Asaja Alicante, CCPV-COAG, UPA-PV y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat. Todos le han advertido de las nefastas consecuencias del pacto para la agricultura y la ganadería y le han reclamado ayudas y que inste al Gobierno a intensificar los controles en las fronteras para evitar la entrada de plagas.

Llorca ha reclamado al Gobierno un mayor control tanto en frontera como en origen para que los productos que lleguen a nuestro país lo hagan con todas las garantías y en igualdad de condiciones con los españoles y, en particular con los de la Comunitat Valenciana. También ha anunciado una campaña de promoción de los productos valencianos en colaboración con la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, “para prepararnos de cara a un posible acuerdo”, en la que se va a hacer una “inversión importante”.

El president junto a los representantes de las organizcaiones agrarias y cooperativas y el conseller de Agricultura. / Mediterráneo

Pese a que la firma del pacto es inminente, falta el consentimiento del Parlamento europeo. Por eso, la Unió ha solicitado al jefe del Consell que solicite formalmente a los eurodiputados valencianos que voten en contra de la ratificación del acuerdo UE-Mercosur mientras no se incorporen garantías suficientes para los sectores agrarios sensibles. «El pacto comercial, tal y como está planteado en la actualidad, conlleva riesgos estructurales reales para la agricultura valenciana», insiste Carles Peris, secretario general de la Unió, que reclama a la Generalitat que actúe «con determinación» para evitar que la agricultura y la ganadería «sean utilizadas como moneda de cambio».

Presión al Gobierno

«Es importante que el president asuma un liderazgo político claro en la defensa de los intereses agrarios valencianos. Y eso implica actuar delante del Gobierno español, trasladándole la preocupación del sector y actuando directamente delante de las instituciones europeas», ha dicho Peris, quien ha hecho entrega al president de un documento con todas las reivindicaciones de la Unió,

Desde AVA-Asaja han advertido que van a ser muy críticos con los grupos políticos que voten en contra de los agricultores y ganaderos. «El tratado con Mercosur es la gota que colma el vaso. Perjudicará a nuestra ganadería, incapaz de competir con la entrada de carne tratada con hormonas y con un bienestar animal menos exigente. Perjudicará a los cítricos, con la posible destrucción de nuestras plantas de zumo. Perjudicará al sector apícola, que ya viene sufriendo una dramática crisis y perjudicará al arroz», ha señalado su presidente, Cristóbal Aguado. «Ya sabemos qué ha pasado tras el acuerdo con Sudáfrica, donde han plantado mucho más para expulsarnos de nuestro propio mercado. Necesitamos la implicación de la Generalitat para que traslade nuestro claro mensaje de rechazo al Gobierno y al Parlamento Europeo», ha enfatizado.

Durante el encuentro con el jefe del Consell, las organizaciones agrarias han puesto sobre la mesa las implicaciones del acuerdo con Mercosur. En ganadería, por ejemplo, la UE importa actualmente 194.000 toneladas de carne de vacuno, incluidos entre 100.000 y 120 000 toneladas de cortes de solomillo. Estas cifras se espera que aumenten a 293.000 toneladas, lo que supone 99. 000 toneladas adicionales. En el caso de la carne de ave, el contingente acordado es de 180.000 toneladas de carne con arancel cero. «Se trata de contingentes muy elevados que podrían generar presiones a la baja sobre los precios», apunta Carles Peris que reivindica activar de manera preventiva las cláusulas de salvaguarda.

¿Y qué ocurre con los cítricos? El acuerdo UE-Mercosur no contempla cupos máximos en importaciones para imponer aranceles a la entrada de naranjas y mandarinas de los países de Mercosur, lo que a juicio de las organizaciones agrarias es un varapalo para el sector.

Cláusulas que no sirven

Más allá de las cuotas, el pacto comercial incluye una cláusula de salvaguarda bilateral, un mecanismo que, en teoría, permite reaccionar con rapidez en el caso de que un producto que entre en la UE con un arancel más bajo altere el mercado. Esta cláusula se aplicará incluso a los productos que estén dentro de los cupos de mercancías con el arancel rebajado. No obstante, la Unió ya ha manifestado que este mecanismo no sirve para los cítricos, al tratarse de un producto perecedero,

Por su parte, VOX ha registrado una declaración institucional en la Diputación de Castellón y en los ayuntamientos donde cuenta con representación para rechazar «de manera frontal» el acuerdo, un pacto que es «letal para el campo español y una traición directa a agricultores y ganaderos».