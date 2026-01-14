La huelga de médicos ya obliga a suspender cirugías y citas en Castellón

La primera jornada de la huelga de médicos en Castellón ya ha tenido impacto en la suspensión de cirugías y citas. Así lo indican fuentes del Sindicato Médico Avanza, si bien señalan que no pueden precisar cifras, como tampoco la Conselleria de Sanitat. Los médicos de la Comunitat Valenciana han sido convocados por el Sindicato Médico Avanza a esta huelga para reclamar un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común, así como mejoras laborales y retributivas.

Servicios mínimos

Sí que han facilitado cifras de seguimiento del paro, aunque muy dispares. Mientras que el sindicato Avanza las cifra en un 70% de seguimiento en la provincia de Castellón, principalmente en el Hospital General, la Conselleria lo sitúa en un 3,7%. Desde Avanza han criticado los servicios mínimos ordenados por Conselleria por considerarlos abusivos y han pedido comprensión a los pacientes.

Hay que recordar que desde el Colegio de Medicos de Castellón han mostrado su apoyo a todas las reivindicaciones justas de los compañeros de la profesión médica. Por contra, no obtuvo el apoyo del Sindicato Médico CESM, convocante de los anteriores paros, el pasado mes de diciembre. Aquella huelga tuvo un seguimiento del 80-90% según los convocantes y de un 19% según Conselleria.

Situación de la gripe

Como ha explicado la vocal del colegio de médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, el sistema sanitario atraviesa una fase alta de presión hospitalaria. "Justo antes de Navidades la tasa de contagios era muy alta, la tendencia a la baja en primaria ha sido en la última semana de forma constante, salvo en hospitales, ya que las hospitalizaciones han aumentado tras las fiestas (pasa un tiempo entre la infección y el agravamiento de los síntomas, por lo que siguen sufriendo una elevada presión", ha señalado Del Mazo.

Por ello recomienda evitar acudir a las urgencias hospitalarias en casos leves, como aquellos que se puedan controlar con antitérmicos, paracetamol o ibuprofeno, que cursen solo con malestar general, dolor de garganta, para intentar no colapsar y evitar contagiar de forma innecesaria. Para estos casos recomiendan acudir a atención primaria o a los puntos de atención continuada o pedir una consulta telefónica en caso de duda y mantener reposo en casa, con hidratación y cuidados sintomáticos. Señala que, sí que nos deben hacer saltar las alarmas en casos de situación de dificultad respiratoria, dolor o presión persistente en el pecho que no cede, mareos o situación confusional que no cede a la medicación, sobre todo en infancia (menos de 2 años) y personas más mayores.

Incidencia de la gripe / SAN.GVA

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) se mantiene en Castellón en el entorno de los 800 y los 1.000 casos por cada cien mil habitantes en todos los departamentos de salud salvo en el norte (Vinaròs), donde se sitúa en 600-800, según el último informe de la Conselleria de Sanitat publicado este miércoles y correspondiente a la segunda semana del año 2026 (del 5 al 11 de enero).

En la Comunitat la incidencia de IRA leves en la semana pasada fue de 852,2 casos por 100.000 habitantes, observándose un ligero aumento respecto a la semana anterior donde la incidencia fue de 836,8 casos por 100.000. La incidencia de IRA por gripe presenta descenso con 121,0 casos por 100.000 hab. frente a 233,5 casos de la semana anterior; el virus respiratorio sincitial (VRS) presentó un incremento de la incidencia con 138,9 casos por 100.000 hab. frente a 118,8 casos de la semana previa. No se han detectado casos de Covid-19.