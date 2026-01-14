La incidencia de las infecciones respiratorias se mantiene en Castellón

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) se mantiene en Castellón en el entorno de los 800 y los 1.000 casos por cada cien mil habitantes en todos los departamentos de salud salvo en el norte (Vinaròs), donde se sitúa en 600-800, según el último informe de la Conselleria de Sanitat publicado este miércoles y correspondiente a la segunda semana del año 2026 (del 5 al 11 de enero).

Incidencia infecciones respiratorias agudas. / Conselleria de Sanitat

En el conjunto de la Comunitat Valenciana ha subido ligeramente, un 1,84% al pasar de 836,8 casos a 852,2 por un repunte del virus respiratorio sincitial (VRS).

Hay que recordar que el final de las vacaciones de Navidad y la incidencia de los virus respiratorios ha provocado que la presión sanitaria siga elevada, según han informado los sindicatos. En concreto, según informó este martes el sindicato UGT, el Hospital General de Castellón "está al 100%, con el preingreso abierto y las urgencias con mucha presión". Según fuentes de CSIF el lunes había más de 100 pacientes en espera, camillas en los pasillos de Urgencias e incluso hubo gente que tuvo que salir fuera de la sala porque no cabía. La mayoría por problemas respiratorios o patologías digestivas como gastroenteritis. Desde CCOO indicaron que en total el lunes hubo 165 asistencias y que el martes ha tenido 13 pacientes en urgencias pendientes para ingresar en planta durante la mañana, con una presión asistencial media alta, y no está cubriendo las bajas del personal de menos de 20 días. Por su parte, SATSE indicaba que había esperas de más de 32 horas para poder ingresar al paciente en la habitación asignada y que en Urgencias había 98 pacientes, 35 en espera de atención. "Hay pendientes 23 pacientes con cama asignada pero todavía no pueden subir a planta hasta que se dé el alta", señalaban desde SATSE. "El personal está dando el 200% y la Conselleria no da una solución para aliviar esta presión asistencial", indicaban desde SATSE, que añaden que desde el Departamento de Salud intentan acoplar medidas a nivel de infraestructuras acondicionando espacios para que los pacientes puedan ser atendidos de forma correcta y espacios de espera hasta que el paciente suba a la habitación, pero no es suficiente y tampoco se aumentan las plantillas de forma adecuada.

Asimismo, desde CSIF aseguran que en el Hospital de la Plana las Urgencias están totalmente colapsadas y la Junta de Personal, en la que están representados todos los sindicatos, ha presentado un escrito a la gerencia para solicitar que se adopten medidas urgentes y eficaces para reforzar la dotación del personal del servicio de Urgencias con el fin de garantizar una atención adecuada a la población y unas condiciones laborales dignas a los profesionales de este centro. Añadían que el martes a las 14.20 horas había más de 50 pacientes a la espera de ser atendidos en Urgencias. Según CCOO, el Hospital de La Plana ha habilitado una sala pre-ingreso con 13 sitios (casi todo camas y algunos sillones), y a las 13.00 horas había una persona en urgencias esperando poder ingresar en planta. Según SATSE a las 14.00 horas no había camas disponibles y había 10 pacientes en espera de ingreso según SATSE

No han suspendido cirugías

Desde la Conselleria de Sanitat señalaron que se ha activado el Plan de Contingencia para evitar tener que anular intervenciones por falta de camas. Además, aseguran que tampoco ha sido necesario derivar a centros privados por este motivo. Además, indican que diariamente se coordina la programación quirúrgica con los ingresos y con la presión en Urgencias para estructurar la disponibilidad de camas. El Plan de Contingencia y los refuerzos siguen activados y cuando es necesario se abren las zonas de preingreso, que se han ampliado en dos con el objetivo de agilizar la atención en Urgencias y gestionar la subida a planta mientras se producen las altas hospitalarias.

Esperas de nueve días

Mientras los centros de salud están soportando esperas de 9 días para Medicina Familiar, como sucede en el centro de salud de Rafalafena o Palleter de Castellón (22 de enero), mientras que en Peñíscola o Columbretes de Castelló la demora es de una semana.