Una médico de Castellón explica con qué 3 síntomas tienes que ir a Urgencias en caso de gripe

Situación de la gripe

Como ha explicado la vocal del colegio de médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, el sistema sanitario atraviesa una fase alta de presión hospitalaria. "Justo antes de Navidades la tasa de contagios era muy alta, la tendencia a la baja en primaria ha sido en la última semana de forma constante, salvo en hospitales, ya que las hospitalizaciones han aumentado tras las fiestas (pasa un tiempo entre la infección y el agravamiento de los síntomas, por lo que siguen sufriendo una elevada presión", ha señalado Del Mazo.

Por ello recomienda evitar acudir a las urgencias hospitalarias en casos leves, como aquellos que se puedan controlar con antitérmicos, paracetamol o ibuprofeno, que cursen solo con malestar general, dolor de garganta, para intentar no colapsar y evitar contagiar de forma innecesaria. Para estos casos recomiendan acudir a atención primaria o a los puntos de atención continuada o pedir una consulta telefónica en caso de duda y mantener reposo en casa, con hidratación y cuidados sintomáticos. Señala que, sí que nos deben hacer saltar las alarmas en casos de situación de dificultad respiratoria, dolor o presión persistente en el pecho que no cede, mareos o situación confusional que no cede a la medicación, sobre todo en infancia (menos de 2 años) y personas más mayores.

Incidencia de la gripe / SAN.GVA

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) se mantiene en Castellón en el entorno de los 800 y los 1.000 casos por cada cien mil habitantes en todos los departamentos de salud salvo en el norte (Vinaròs), donde se sitúa en 600-800, según el último informe de la Conselleria de Sanitat publicado este miércoles y correspondiente a la segunda semana del año 2026 (del 5 al 11 de enero).

En la Comunitat la incidencia de IRA leves en la semana pasada fue de 852,2 casos por 100.000 habitantes, observándose un ligero aumento respecto a la semana anterior donde la incidencia fue de 836,8 casos por 100.000. La incidencia de IRA por gripe presenta descenso con 121,0 casos por 100.000 hab. frente a 233,5 casos de la semana anterior; el virus respiratorio sincitial (VRS) presentó un incremento de la incidencia con 138,9 casos por 100.000 hab. frente a 118,8 casos de la semana previa. No se han detectado casos de Covid-19.