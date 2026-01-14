Novedades en el tráfico de Castellón: acaban las obras sobre un tramo de elevada afluencia

Una de las obras más importantes de los últimos años en Castellón es la construcción del nuevo acceso ferroviario a la dársena sur del puerto. Una actuación que ha ido acompañada de molestias para los conductores que circulan por los viales próximos a este trazado. El avance de las obras se desarrolla a un ritmo satisfactorio, y esto ha supuesto la recuperación de la normalidad en el vial CV-18, conocido como la carretera de Almassora.

La empresa pública Adif ha confirmado que desde este miércoles "se ha restituido el tramo afectado, y que cruzaba de manera perpendicular el trazado en túnel del acceso ferroviario". La afección era de unos 80 metros de longitud, antes de la intersección con la glorieta de enlace con la CS-22. El ente gestor de las infraestructuras ferroviarias ha añadido que el desvío, que reducía el paso a un carril por sentido, "se ha mantenido sin incidencias", desde el pasado mes de junio, cuando comenzó el corte.

Restitución del tráfico en la CV-18

En la mañana del martes, "una vez analizada la documentación requerida entregada telemáticamente al Servicio de Carreteras de la Conselleria, se personaron dos técnicos para la comprobación", apunta Adif, "dando su aprobación a los trabajos y la autorización a la restitución del tráfico".

Con todo, queda pendiente la finalización de remates en aceras. Una actuación que, afirman, "no compromete a la circulación".

Obras pendientes y afecciones previas

La principal afección de los trabajos del acceso ferroviario fue el corte en la avenida Valencia, que se desarrolló en el año 2024. En estos momentos solo queda la reposición del vial de servicio de la autovía del puerto, la CS-22. "No están previstos más cortes", aseguran desde la institución pública.