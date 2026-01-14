Nueva agresión en la cárcel de Albocàsser: dos funcionarios heridos en el módulo de aislamiento

La violencia vuelve a estallar en el Centro Penitenciario Castellón II, en Albocàsser. Dos funcionarios resultaron heridos este martes por la mañana tras una agresión protagonizada por un interno con patologías mentales en el departamento de aislamiento. Desde el sindicato ACAIP denuncian una situación “alarmante y reiterada” derivada de la falta de recursos, la ausencia de unidades psiquiátricas penitenciarias y el grave déficit de personal sanitario en las prisiones. Solo en los 11 primeros meses del 2025 se produjeron cinco agresiones en la prisión de Albocàsser y dos en la de Castellón.

Un episodio de extrema violencia en aislamiento

Los hechos ocurrieron en torno a las 9.50 horas del martes en el departamento de aislamiento, el módulo que alberga a los internos más conflictivos del centro penitenciario de Castellón II. Un interno inició una pelea de extrema violencia con otro recluso, lo que obligó a los funcionarios a intervenir para controlar la situación y separar a los implicados.

Cuando aparentemente el conflicto había sido sofocado, y de forma totalmente sorpresiva, el agresor volvió a arremeter con gran violencia, esta vez contra los funcionarios que habían intervenido.

Dos funcionarios heridos y traslado hospitalario

Como consecuencia del ataque, dos trabajadores resultaron lesionados. Ambos fueron atendidos por los servicios médicos del centro penitenciario, aunque uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital para la realización de pruebas complementarias.

Asimismo, el interno que había sido agredido inicialmente durante la pelea entre reclusos tuvo que ser evacuado también a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Un agresor con historial y patologías mentales

El interno responsable de los hechos padece patologías mentales diagnosticadas y cuenta con un historial previo de agresiones a funcionarios, además de múltiples incidentes registrados en distintos centros penitenciarios.

Desde ACAIP subrayan que este nuevo episodio pone de manifiesto una realidad preocupante: una parte muy significativa de las agresiones al personal penitenciario están protagonizadas por internos con trastornos mentales graves que permanecen en módulos ordinarios o inadecuados para su tratamiento y control.

Nueva agresión a dos trabajadores en la cárcel de Albocàsser / MANOLO NEBOT

Denuncia por la falta de unidades psiquiátricas penitenciarias

El sindicato denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sigue sin abordar de forma efectiva esta problemática, pese a su gravedad. Reclaman como imprescindible la creación de unidades psiquiátricas penitenciarias, ya que los dos hospitales psiquiátricos existentes en la actualidad están destinados al cumplimiento de medidas de seguridad y no cubren las necesidades reales del sistema penitenciario.

ACAIP advierte de que los recursos actuales son claramente insuficientes para el elevado número de internos con enfermedades mentales que permanecen “enmascarados” en centros no preparados para ello.

Déficit sanitario superior al 72%

La situación se ve agravada, según el sindicato, por el grave déficit de personal sanitario en prisiones, especialmente de médicos, que supera ya el 72%. Esta carencia imposibilita una atención adecuada, continuada y especializada en un entorno con altos índices de patologías infecciosas, adicciones y problemas de salud mental.

Sin recursos humanos suficientes, advierten, cualquier política de tratamiento o prevención queda seriamente comprometida.

Una agresión cada 15 horas

Desde ACAIP recuerdan que los funcionarios de prisiones sufren una agresión cada 15 horas, una cifra que califican de absolutamente inasumible en cualquier ámbito de la Administración.

Para reducir estos niveles de violencia, reclaman más medios personales y materiales, la consideración legal de agentes de la autoridad, la implantación de un protocolo de agresiones eficaz y una formación universal, continua y adaptada a las funciones reales del personal penitenciario.

El sindicato ha trasladado finalmente todo su apoyo a los compañeros agredidos y les ha deseado una pronta y completa recuperación.