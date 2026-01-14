Ocho de cada 10 profesores de Castellón aseguran que el clima en las aulas es conflictivo: "Solo aspiro a sobrevivir"

El 84% de los docentes no universitarios de Castellón aseguran que el clima en las aulas es “conflictivo o complicado”. Un porcentaje mayor, el 85,33%, percibe un incremento de las agresiones verbales por parte del alumnado, que, a veces, llegan a ser físicas, situaciones extremas pero “cada vez más habituales”. Y las provocaciones y las impertinencias no son solo de los alumnos. El 76% de los profesores aseguran que las familias de los chavales también les faltan al respeto y tienen actitudes hostiles con ellos.

Estos son algunos datos del estudio ‘Causas del malestar docente en la enseñanza pública no universitaria’, realizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), al que pertenece Stepv, el mayoritario en la escuela pública valenciana y que su portavoz, Marc Candela, ha presentado este miércoles. “Entré a la profesión para enseñar, pero ahora soy una niñera con titulación universitaria. Solo aspiro a sobrevivir hasta la jubilación”, denuncia una de los 1.388 docentes entrevistados para la elaboración del informe en la Comunitat Valenciana, 13.213 a nivel estatal.

Alta conflictividad

Las respuestas del profesorado sobre los aspectos que consideran que dificultan la tarea docente, en el conjunto de la Comunitat, pero también en Alicante, Castelló y València destacan "una excesiva burocracia, salarios insuficientes, ratios altas, el incremento de las agresiones y la conflictividad a las aulas y la carencia de apoyo institucional son los factores que generan un malestar en el desarrollo de la tarea docente", según Candela.

Alumnado en un colegio. / Gonzalo Sánchez

El portavoz destaca que "especialmente significativas son las respuestas de las docentes en cuanto al incremento de la falta de respecto del alumnado y las familias hacia el profesorado y de la carencia de protección y ayuda de las instituciones ante situaciones de conflicto y agresiones", que afectan al 83,56% del total autonómico, con matices por provincias, del 84,79% de Alicante al 81,89% de Valencia, y el 84% de Castellón, que se posiciona, así, por encima de la media valenciana.

Críticas al plan Conviu del Consell

Desglosando estos datos por género, un 67% de las mujeres docentes ha manifestado su preocupación respecto a las faltas de respeto, ante un 56% de los hombres docentes. Respecto a la lta de ayuda y protección, es un motivo de preocupación para el 54% de las mujeres, mientras que solo un 39% lo ve como un motivo de preocupación. Estas respuestas evidencian que son las mujeres las que más sufren estas situaciones de agresiones y, por lo tanto, las que sienten más desprotección institucional.

Por eso Stepv criticó duramente que "el reciente decreto de convivencia del actual gobierno, que se ha publicado este mismo mes de enero, ha eliminado las referencias y las medidas sobre la igualdad entre hombres y mujeres del anterior decreto del gobierno anterior del Botánico".

Reivindicaciones

Stepv también ha analizado los datos del informe desde la perspectiva de la afectación de la salud laboral del profesorado y ha exigido mejoras en la dotación de personal para atender y combatir los riesgos psicosociales derivados de la situación actual, que van en aumento los últimos años, entre otras medidas.

Movilizaciones del pasado 11 de diciembre en Castellón. / Mediterraneo

Finalmente, la encuesta ha servido para cuantificar los factores que más preocupan el profesorado que coinciden plenamente con las reivindicaciones sindicales que han motivado las movilizaciones durante este trimestre y la jornada de huelga del pasado 11 de diciembre: mejoras salariales, reducción de ratios y de burocracia, mejoras de las plantillas docentes y de las infraestructuras educativas.

En ese sentido, el sindicato mayoritario mantendrá la presión a la Consellería de Educación para arrancarle medidas reales y efectivas de todos los temas reivindicados, ante la aceptación por parte de la consellera, Carmen Ortí, de negociar próximamente la plataforma sindical de la huelga del 11 de diciembre.

Desde el sindicato han puesto de manifiesto, con cifras de por medio, que el desgaste profesional no solo es un problema laboral sino que está poniendo en jaque la educación de las nuevas generaciones.

Las causas del malestar docente en la Comunitat

Según la encuentas de STE a nivel nacional, que Stepv ha trasladado a los docentes no universitarios de la Comunitat, estas son las 14 preguntas, y las respuestas de los encuestados en Castellón:

Las diferentes administraciones no están apostando por la escuela pública ante la privatización de la enseñanza: el 82,67% No cuento con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad (espacios, materiales, tecnología...: 81,33% La burocracia resta tiempo a la tarea docente: 95,56% Las ratios actuales en el aula no permiten una atención adecuada a la diversidad del alumnado: 91,56% El exceso de jornada laboral estipulada está afectando tu conciliación familiar y/o situación emocional: 75,11% El clima de trabajo en las aulas es conflictivo y/o complicado: 84% Considero que se están incrementando las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado: 85,33% Considero que están aumentando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias: 74,67% Considero que las familias de mi alumnado valoran mi como docente: 48% La sociedad en general no valora nuestro trabajo como docentes: 88,89% No me siente apoyado/da por la Administración educativa: 81,33%. Considero que el salario docente no se ha revalorizado bastante y no es de acuerdo con la subida del IPC de estos últimos años: 93,78% Considero que el salario docente actual no es adecuado: 89,33% Califico mi trabajo como digno y adecuado: 52,89%

Los resultados del estudio, por provincias. / .

Injurias y vejaciones

La encuesta concluye que el nivel de enfrentamientos en las aulas está directamente relacionado con un empeoramiento de la salud mental de los profesionales de la enseñanza. “Descortesías, agravios, ofensas, insolencias, injurias y vejaciones. Con este ambiente, no es de extrañar que las bajas médicas estén a la orden del día. Este desgaste cuesta la salud y la ilusión al profesorado, provocando desde ataques de pánico hasta consumo de ansiolíticos”, destacan los autores del informe estatal.

El sindicato exige protocolos eficaces de prevención de agresiones y la incorporación de gabinetes psicológicos para abordar las conductas disruptivas del alumnado y garantizar apoyo profesional al profesorado que sufre estrés o agresiones.

Cuando los profesores son víctimas de este tipo de comportamientos por parte del alumnado, la solución, según el sindicato, no es brindar recursos sino “culpabilizarles y cuestionar sus competencias pedagógicas”. El resultado es -concluyen- un colectivo "sumido en el hastío y la indefensión, que teme pedir auxilio para no ser tachado de incompetente".

Alumnado de exámenes. / MANUEL BRUQUE

Un trabajo digno

Solo un 53% de los profesores encuestados por la central sindical califican su trabajo como digno y adecuado. "El día a día en las aulas se está volviendo insostenible, sobre todo en secundaria", concluye el informe, que achaca parte del malestar a que la "burocracia infinita y estéril" ha usurpado el tiempo dedicado a la didáctica. "Dedicamos más horas a rellenar informes que no se lee nadie que a dar clase", se lamentan los encuestados.

Que los profesionales de la enseñanza estén cansados y desanimados no solo es un problema sindical. Es, según el informe, “lo peor que le puede pasar a la educación”. Revertir la situación pasa por tener tiempo para enseñar y preparar las clases, coordinarse con el resto del claustro, mantener buenas tutorías y atender mejor al alumnado, especialmente a los que más lo necesitan.

Sin respaldo

Los docentes no se sienten respaldados ni por la sociedad en general (el 89%% creen que su trabajo no es valorado) ni por las administraciones públicas (el 81% sienten falta de apoyo institucional). La conciliación de la vida laboral con la personal escasea entre los profesionales de la enseñanza debido, según el informe, a la hiperconexión digital y el exceso de tareas no docentes, desde la gestión de las becas hasta los comedores o la implementación de protocolos contra el acoso escolar y a favor de la convivencia.