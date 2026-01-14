Oleada de robos de cítricos en Castellón: los ladrones hurtan 36.000 kilos de mandarinas en Betxí

Los robos de naranjas y mandarinas continúan trayendo de cabeza a los agricultores de Castellón. En los últimos días, y según denuncia la Unió Llauradora, se ha producido robos en dos fincas de Betxí de alrededor de 36.000 kilos de la variedad Clemenvilla. Se trata, además, de una mandarina que en la actualidad cotiza en origen a una media de 0,52 euros el kilo (hay partidas incluso que alcanzan los 0,65 euros), unos precios buenos que, en buena medida, compensan la caída de la cosecha de esta variedad, que esta campaña se prevé un 55% más baja que la pasada. En Castellón, apenas se contabilizan 10.600 toneladas de fruta, por lo que cualquier robo merma todavía más su rentabilidad.

La Unió recuerda que el descenso de cosecha de cítricos está propiciando un alza de los precios y mayor valor de la fruta, una circunstancia hace aún más atractivo el robo de las cosechas y, por ello, reclama mayor control y vigilancia por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías locales y de las guarderías rurales municipales. En este sentido, la organización agraria, trasladará a la Subdelegación del Gobierno estos hechos y solicitará una mayor coordinación de los efectivos policiales, sobre todo del Grupo ROCA especializado, durante esta campaña de recolección del cultivo más importante del campo valenciano.

La organización que preside Carles Peris solicita un refuerzo de los recursos personales y materiales, sobre todo del Grupo ROCA, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo más eficiente y un esfuerzo en desarrollar e incorporar métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución como así demuestran los datos de bajo esclarecimiento de los sucesos. En este sentido, solo uno de cada cuatro robos que se producen en el campo valenciano se resuelve finalmente, ya que de los 1.333 robos conocidos en la Comunitat Valenciana durante 2024 únicamente se esclarecieron 327, el 24,5%.

Facilitar la presentación de denuncias

También insta a perseguir el comercio de mercancía robada porque “está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra. Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos”. La organización insta por tanto a inspeccionar comercios o almacenes sospechosos de comercializar productos robados.

Otra de las demandas pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran. Carles Peris señala que “hay que tener en cuenta que, en ocasiones, los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles, así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia”.

Peris indica que “desde la Unió se recomienda que se denuncie siempre porque si no tenemos los datos reales del problema, será más difícil que nos hagan caso para encontrar soluciones”.