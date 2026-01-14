La pesca de Castellón se rebela contra la obligatoriedad de anotar todas las capturas: hará huelga el 19 de enero

Los pescadores de Castellón se plantan. La entrada en vigor, el pasado 10 de enero, del Reglamento europeo de Control de la Pesca que les obliga cada día a pesar y registrar en un diario electrónico cada una de las capturas y, además, hacerlo dos horas y media antes de la llegada a puerto ha soliviantado los ánimos del sector. Consideran la medida un "disparate" y, por ello, las cofradías de todo el país han decidido rebelarse y amarrar la flota el 19 de enero.

La fecha elegida para protestar, medida que las cofradías españolas han aprobado por mayoría la tarde de este miércoles, no es casual. Durante la tarde del 19, el sector está convocado a una reunión en Madrid con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, un encuentro que en un principio estaba previsto para el día 22 y que ahora, y tras las denuncias del sector, se ha adelantado unos días.

La reunión del próximo lunes es crucial. En ese encuentro los pescadores van a exponer sus líneas rojas: eliminar la obligatoriedad de tener que comunicar todas las capturas con dos horas y media de antelación (la propuesta de la UE, en principio, era que el preaviso se realizara 4 horas antes de llegar a puerto) y registrar solamente las especies de más de 50 kilos. Es decir, volver a las mismas reglas de antes de la entrada en vigor del reglamento europeo. "Estas dos medidas son irrenunciables y si el Ministerio no las acepta activaremos más medidas de presión", explica Luis García, secretario de Fedcopesca, la federación que engloba a las cofradías de Castellón.

Al mismo tiempo que los representantes de las cofradías se reunirán con la máxima responsable de Pesca del Gobierno (al encuentro solo van a poder asistir 15 personas), los pescadores realizarán protestas en la calle. En el caso de Castellón, el sector baraja do opciones. La primera es concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno, en la plaza María Agustina de Castelló. La segunda, es hacer una concentración en cada lonja.

Los pescadores llevan días denunciando el "sinsentido" que supone el nuevo reglamento de control. "Es un disparate total. Quien ha hecho esta ley no tiene ni idea de lo que es la pesca de litoral», denuncia Luis García, que recuerda que el armador se expone a una multa de 3.000 euros si no cumple con la normativa europea.

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) también ha criticado un reglamento que considera "inadmisible". En palabras de Basilio Otero, presidente de la FNCP, "se está obligando a los barcos a parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático. Es una medida inútil, ineficaz y profundamente dañina”.