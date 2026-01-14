Los pescadores de Castellón estrenan la obligación de reflejar todas las capturas : «Es un disparate»

Si hay una actividad en Castellón que no gana para disgustos es el de la pesca. Los marineros todavía no tienen claro cómo será el reparto de los días que podrán faenar durante este año y desde esta semana están obligados a cumplir con una nueva normativa que impone Bruselas: cada jornada deben pesar y registrar en un diario electrónico cada una de las capturas y, además, hacerlo dos horas y media antes de la llegada a puerto. «Es un disparate total. Quien ha hecho esta ley no tiene ni idea de lo que es la pesca de litoral», denuncia Luis García, secretario de Fedcopesca, la federación que engloba a las cofradías de Castellón.

Aunque el Parlamento europeo aprobó el Reglamento de Control de la Pesca hace más de dos años, las novedades más importantes entraron en vigor el lunes. Desde el 10 de enero, todas los armadores con una embarcación de más de 12 metros de eslora (la inmensa mayoría en Castellón) tienen que cumplir con estas nuevas normas y, si no lo hacen, se exponen a multas de 3.000 euros.

Hasta ahora, a la flota solo se le exigía registrar las capturas de más de 50 kilos, pero desde ya deben apuntarlas todas, incluso una sepia que pese 250 gramos. El margen de error es del 20 % en especies que no suman más de 100 kilos y del 10 % en las demás. «Es muy fácil equivocarse y, además, todo esto implica una sobrecarga de trabajo muy importante. Por no decir el sinsentido que supone tener que hacerlo con dos horas y media de antelación, teniendo en cuenta que la mayoría de los buques tardan media hora en llegar a puerto», añade García.

El enfado en el sector es mayúsculo (de hecho hay voces que apuestan por amarrar la flota en señal de protesta) y el próximo día 22 las cofradías se reunirán con la secretaria general de Pesca para buscar soluciones, que pasan por flexibilizar la norma.

El Consell apoya al sector

Quien también se ha posicionado a favor de los pescadores es la Generalitat. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado el “ataque frontal” que supone para la flota valenciana la nueva resolución y carga contra el Ministerio. "Se trata de un absurdo administrativo que refleja el desconocimiento total de nuestra costa. El Ministerio ignora que en el Mediterráneo nuestros caladeros son de cercanía. Obligar a un barco que faena a una hora de la costa a avisar con dos horas y media de antelación es un despropósito”, ha manifestado

Ante este escenario, la Generalitat ha formalizado una batería de alegaciones "para frenar un atropello" que, según el conseller, denota una "nula sensibilidad con el sector primario". En este sentido, el Consell exige que el periodo de notificación se reduzca a una comunicación previa al desembarque de las capturas, al ser la única forma de que el control sea real y no un castigo que obligue a los barcos a esperar parados en la bocana del puerto perdiendo tiempo y gasoil.