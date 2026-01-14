El presidente del puerto de Castellón respalda las reivindicaciones de la cerámica

Los dirigentes del sector cerámico de Castellón mantienen su agenda de reuniones para advertir del peligro que una serie de decisiones del Gobierno y de la Unión Europea pueden provocar en su industria. En las últimas horas, responsables de la patronal de fabricantes, Ascer, han mantenido encuentros con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y con representantes del Partido Popular. Ahora es PortCastelló la institución que comparte las preocupaciones del azulejo y respalda sus peticiones.

Encuentro con PortCastelló

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, recibió al presidente de Ascer, Ismael García Peris, y al secretario general de la entidad, Alberto Echavarría, para conocer de primera mano los cambios regulatorios que se avecinan. Unas medidas que incluyen un recorte de las retribuciones para las plantas de cogeneración —que generarán menos ingresos a las empresas— y una reducción de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, lo que incrementará los costes.

Estas actuaciones, según Ibáñez, "afectarán a la viabilidad económica del sector cerámico", al tiempo que reivindicó “el papel de la industria azulejera para el conjunto de la provincia de Castellón”.

Emisiones y ayudas

La única novedad positiva tiene que ver con la inclusión del azulejo entre los sectores que podrán recibir ayudas por CO2 indirecto, aunque desde la industria se ha reclamado un mayor apoyo ante el gasto derivado de las emisiones de CO2, al considerar que el nuevo régimen de derechos "constituye una amenaza para el clúster cerámico".

El presidente de la Autoridad Portuaria ha subrayado “el compromiso con un sector estratégico para el puerto y la provincia”. “No se puede entender la provincia de Castellón sin la cerámica, por eso vamos a respaldar cualquier iniciativa que implique la defensa del principal motor económico y de empleo de la provincia”, afirmó.

Defensa de la competitividad

Ibáñez insistió en que “desde las instituciones debemos impulsar y defender medidas que garanticen la competitividad y continuidad del sector”, y alertó de que no se deben “poner cortapisas a uno de los principales soportes de la economía castellonense”, que representa el 32,2% del PIB de la provincia.