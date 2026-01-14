El PSPV de Castellón pide el apoyo de Diputación a la nueva financiación que “saca a la Comunitat del vagón de cola”

El grupo socialista en la Diputación de Castellón defenderá en el pleno de enero una moción para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno socialista, una propuesta que, según ha remarcado el portavoz, Samuel Falomir, “saca a la Comunitat Valenciana del vagón de cola, corrigiendo la infrafinanciación histórica que durante demasiado tiempo ha lastrado la calidad de nuestros servicios públicos”.

Falomir ha destacado que el nuevo sistema supone un cambio de fondo “histórico” porque hace pasar a la autonomía valenciana “de la última posición a la segunda en recursos por habitante”. En concreto, el modelo comporta 3.770 millones de euros más al año, un 18% más que el vigente, “más dinero para lo importante y más refuerzo para todo lo que sostiene la vida de la gente”, ha afirmado.

"El mejor modelo posible"

El dirigente socialista ha defendido que “es el mejor modelo posible para nuestra tierra” y ha subrayado que, con esta propuesta, “todos ganamos”, ya que incorpora mecanismos para que ninguna comunidad pierda recursos al inicio de su aplicación. “Es una propuesta de país, transparente y justa, pensada para garantizar la igualdad de oportunidades vivas donde vivas”, ha señalado.

En este sentido, el portavoz ha incidido en que el incremento de recursos se traducirá en “más músculo” para blindar la sanidad, la educación y la dependencia. Además, el nuevo modelo incorpora un Fondo Climático de 1.000 millones de euros para financiar actuaciones de adaptación y resiliencia en territorios mediterráneos, “imprescindible para afrontar fenómenos extremos como las sequías, las olas de calor o los incendios de nueva generación”.

"No admite un no"

“Este sistema, que aún puede mejorar, no admite un no”, ha insistido Falomir, quien ha advertido de que, si el Partido Popular suma sus votos para tumbar el modelo, “hará un ridículo político histórico y perderá la poca credibilidad que le queda” en una cuestión tan fundamental como la financiación. “Lo que hace falta ahora es responsabilidad institucional”.

“Sería una barbaridad que Marta Barrachina, después de haber hablado tanto de infrafinanciación y de deudas, ahora se niegue a votar el mejor modelo para la Comunitat Valenciana y para Castellón solo para seguir confrontando con el Gobierno de España. Si lo hace, quedará totalmente desacreditada para hablar en defensa de nuestra provincia”, ha concluido.