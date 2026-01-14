«Quiero decidir sobre mi muerte igual que he vivido mi vida, libremente»
La Asociación Derecho a Morir Dignamente se reactiva en Castellón y conciencia sobre el testamento vital con la ley de la eutanasia sobre la mesa
«Creo en la autonomía de las personas y en mis últimos momentos, quiero decidir sobre mi muerte igual que he vivido mi vida, libremente, y si llega un momento en que ya no pueda expresarme por mí mismo, que alguien sea mi voz». Son palabras de Joan Carles Usó, historiador y profesor castellonense que ya ha firmado su documento de voluntades anticipadas, como otros tantos 47.998 valencianos, para «vivir la vida dignamente hasta las últimas consecuencias».
Él forma parte de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que se reactiva en Castellón para «concienciar sobre la importancia de tener un testamento vital para dejar constancia, tanto de los deseos sobre tratamientos médicos y cuidados futuros, donación de órganos o destino de su cuerpo, con la ley de la eutanasia, que pronto cumplirá sus primeros cinco años de recorrido, sobre la mesa.
Actividades
Y para ello han organizado una serie de actividades que arrancan mañana jueves en la UJI, en la facultad de Ciencias Humanas y Sociales, con la exposición Morir con dignidad , y el videofórum Libres hasta el final, con una sesión de cortometrajes en la Llotja del Cànem (18.00 horas).
Ya el día 22 han programado en Argot una conferencia de Loren Arseguet, presidenta de la Asociación Federal DMD, bajo el título Palos en la rueda de la eutanasia;y el día 29, se proyectará el documental La decisión de Joaquina, de Javier Falcó, en la sede de Aula Debat-Dones del Grau, con la historia de la activista Joaquina Sánchez, defensora de la muerte digna, un derecho que batallaron sus hijas cuando ella enfermó de alzhéimer.
Instrucciones claras
«Son muchas casuísticas las que llevan a una persona a hacer unas voluntades anticipadas, casi tantas como personas», explica Pere Boix, coordinador de la Asociación DMD en la Comunitat.
Explica que «cada vez hay más personas que la registran en el sistema sanitario: solo hay que dejar las instrucciones de los tratamientos que se desea recibir o rechazar, como la reanimación, alimentación artificial o cuidados paliativos, por ejemplo; designar un representante que sea esa voz, ese interlocutor con los médicos y decidir la voluntad postmortem, si se quiere dejar el cuerpo a la ciencia o se opta por la incineración, entre otras cosas».
«Hay que hablar con naturalidad de estos temas, porque la muerte es lo único seguro que sabemos de la vida», señala.
«Es impotencia pura»
«El testamento vital sólo tiene utilidad cuando uno no puede expresar su voluntad, se deja por escrito y es como un documento notarial que consta en tu historia clínica», explica Joan Carles Usó. «Yo he pasado por tres cánceres y lo tengo claro; lo hice hace más de 10 años y ahora lo renovaré para poder incluir temas que vienen contemplados en la ley de eutanasia, que entonces no estaba», dice.
«Creo, además, y lo hemos hablado muchas veces, que la asociación debería llamarse derecho a vivir dignamente, porque todo el mundo tiene derecho a alargar al máximo su vida, pero vivir en según qué circunstancias no es vida», opina.
«No hay que tener una enfermedad para hacer testamento vital, pero hay que estar saberlo e informarse», señala María Arnanz, miembro de DMD en Castellón. Usó va más allá: «El documento de voluntades es importante porque marca las pautas de la libre elección vital, y hay casos en los que la vida ya no es vida y las personas de alrededor no pueden hacer nada para mejorarlo. Es impotencia pura».
