Reciplasa incrementa un 4,2 % el volumen de residuos tratados en 2025 y alcanza las 157.785 toneladas

La planta de tratamiento de residuos Reciplasa cerró el ejercicio 2025 con un total de 157.785 toneladas de residuos urbanos gestionados, un 4,2 % más que el año anterior, rompiendo así la tendencia de estabilidad registrada en los últimos ejercicios.

Aumento del volumen anual tratado

El balance anual refleja una recuperación en el volumen de residuos gestionados, tras situarse en 151.363 toneladas en 2024. Este incremento convierte a 2025 en el año con mayor actividad desde 2022 y marca un punto de inflexión respecto a los datos prácticamente planos de los dos años anteriores.

Estabilidad en los registros mensuales

Durante el mes de diciembre se trataron 13.352 toneladas, una cifra alineada con los registros del último trimestre del año. Esta mayor regularidad mensual ha permitido consolidar el aumento del volumen anual, frente a la mayor variabilidad observada en ejercicios previos.

Más de 4,2 millones de toneladas desde 1998

Desde el inicio de su actividad en 1998 y hasta finales de 2025, la planta ha gestionado un total de 4.277.794 toneladas de residuos, una cifra que refleja el alcance del servicio que presta a los 46 municipios consorciados y su peso en la gestión ambiental del territorio.

Mejora en la recogida y coordinación municipal

Según explicó el presidente de la entidad, Sergio Toledo, el incremento registrado no se debe únicamente a factores demográficos o coyunturales, sino también a una mejora en los circuitos de recogida y en la coordinación con los ayuntamientos. De cara a los próximos años, el objetivo pasa por contener el crecimiento del residuo generado y potenciar su valorización, incidiendo en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana en materia de reciclaje.