El reglamento de bous al carrer entra en su recta final: cuáles son las novedades

El proyecto de nuevo Reglamento de ‘bous al carrer’ completa sus últimos pasos antes de ser elevado al Pleno del Consell. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha presidido este miércoles la reunión convocada para informar a este órgano consultivo sobre el nuevo marco reglamentario que regirá en estos festejos, una vez completado recientemente el trámite de audiencia ciudadana. Con ello se actualiza la normativa existente con el fin de adaptarse a los cambios experimentados en los últimos años en estos festejos taurinos, con especial incidencia en los aspectos relacionados con la seguridad.

El proyecto de decreto ha pasado ya por la Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales y completará a partir de ahora los últimos pasos antes de ser elevado al Pleno del Consell, entre ellos la remisión al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Juan Carlos Valderrama ha subrayado que su departamento “ultima un texto con gran ambición de futuro, que moderniza la normativa existente y la adapta a las necesidades actuales de un sector que ha demostrado su gran arraigo social y su contribución a la riqueza cultural y económica de un importante número de municipios de la Comunitat Valenciana”.

“Esta modernización abarca todos los ámbitos en materia de seguridad y recoge además la regulación de nuevas actividades taurinas que todavía no tenían regulación”, tal y como ha explicado el conseller.

Inspecciones técnicas periódicas

Como ha señalado, entre otras medidas, el nuevo Reglamento de ‘bous al carrer’ incorpora la implantación de inspecciones técnicas periódicas para los cadafals y graderíos que se instalan en estos festejos taurinos tradicionales.

Determina para ello los intervalos de inspección que se requerirán, con la previsión de un periodo transitorio de adecuación de seis años, la información que contendrá la placa de identificación, las cuestiones que deben inspeccionarse, la calificación de los defectos o los métodos de inspección recomendados.

El texto legal establece además el incremento de la altura de los barrotes de las barreras verticales, que se fija en dos metros en vez de los 1,90 metros actuales, con un periodo transitorio de adecuación de seis años.

Medios sanitarios y bienestar animal

El nuevo Reglamento actualiza también la regulación de los medios sanitarios en los festejos, así como las condiciones de los chiqueros y corrales. Con respecto a este último asunto, se especifica toda una serie de características para asegurar el reposo y bienestar de los animales.

Se recoge igualmente la presencia del servicio veterinario de guardia y la contratación por los municipios de manera voluntaria de este tipo de profesionales.

Suspensión de festejos

Por otro lado, el decreto regula la suspensión de festejos ante fenómenos meteorológicos adversos como lluvias o episodios de calor extremo.

Prohibiciones

Asimismo, en el apartado de las prohibiciones, incluye expresamente supuestos como el de no permitir a las personas participantes el uso de teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando impliquen un riesgo o peligro para ellas mismas o para terceros o la utilización de calzado inadecuado que dificulte el desplazamiento.