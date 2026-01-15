Aena vuelve a la guerra contra el aeropuerto de Castellón: "Un modelo penoso"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha vuelto este jueves a cargar contra el aeropuerto de Castellón, asegurando que se trata de "un modelo penoso", en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha presentado el balance económico del año pasado.

Lucena, que ha sido presentado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha arremetido contra la base provincial a la hora de abordar el asunto de las tarifas aeroportuarias, que para Aena resultan eficientes y competitivas, pese a las reiteradas críticas de compañías como Ryanair.

"Tiro al pie"

"Aena es un modelo de referencia en el mundo", ha defendido, añadiendo que "para mí la pregunta relevante de los últimos años es por qué hay personas que, con una insistencia digna de mejor causa, cuestionan la integridad de los activos de Aena, solicitan la transferencia de los aeropuertos a las comunidades autónomas y proponen bajar las tarifas aeroportuarias con criterios arbitrarios incompatibles con los criterios de una economía de mercado", propuestas que "provocarían un auténtico tiro al pie al sistema aeroportuario español".

Lucena, en este punto, ha señalado que una mala regulación económica "nos aboga al penoso modelo aeroportuario del aeropuerto de Castellón". Una infraestructura sobre la que el presidente de Aena ha afirmado "que, aparte de que tuvo una inversión inicial a fondo perdido pagado por los contribuyentes valencianos que nunca jamás se va a recuperar, todos los años sigue consumiendo 20 millones de euros".

Estas críticas se han producido justo en la jornada que el aeropuerto de Castellón ha presentado su oferta de rutas para el 2026 y ha puesto en valor los resultados del 2025, con un récord histórico de pasajeros al superar los 300.000 usuarios, quedando por encima de 18 bases de Aena.